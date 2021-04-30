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Volkan Konak kimdir, aslen nereli, eşi kim? Volkan Konak'ın bilinmeyenleri

Volkan Konak, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programıyla döndü. Star TV'de ekranlara gelen programda çeşitli sanatçılarla müzik programı yapılmaktadır. Seyirciler, Volkan Konak'ın kim olduğunu araştırmaktadır. Volkan Konak kimdir? Bu haberimizde Volkan Konak ile ilgili merak edilenleri sizlere derledik. İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ile ilgili merak edilenler...

30 Nisan 2021 Cuma 20:15
Volkan Konak kimdir, aslen nereli, eşi kim? Volkan Konak'ın bilinmeyenleri
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Volkan Konak 27 Şubat 1967 senesinde Trabzon Maçka’da doğmuştur.1993 yılından itibaren günümüze kadar en fazla tanınan sanatçılar arasında yer almaktadır. Karadeniz müziği ile ön plana çıkmıştır. Konak, ayrıca gitar,bağlama ve kemençe çalabilmektedir.

2006 senesinde çıkardığı Mora isimli albümle Altın Plak Ödülünü kazanmıştır. İlkokul,ortaokul ve lise eğitimini Maçka’da tamamladı. 1983 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı’na girerek, üniversite eğitimini tamamladı. Halk Müziği üzerine master yaptı. Suların Horon Yeri ilk albüm çalışmasıdır. Daha sonra beste çalışmalarına yöneldi. Usta şairlerin şiirlerini besteleyerek, geniş bir kitleye ulaştı.

Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturmuştur. Volkan Konak, Selma Konak ile evlidir. Çiftin 3 çocuğu bulunmaktadır. Çocukların ismi ;Şimal, Derin ve Volkan’dır. Usta sanatçının boyu 1,73 ve kilosu 85’dir.




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Volkan KonakKuzeyin Oğlu Volkan Konak
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