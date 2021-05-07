Volkan Konak kimdir, aslen nereli, eşi kim? Volkan Konak, kaç yaşında, evli mi?

Volkan Konak 27 Şubat 1967 senesinde Trabzon Maçka’da doğmuştur.1993 yılından itibaren günümüze kadar en fazla tanınan sanatçılar arasında yer almaktadır. Karadeniz müziği ile ön plana çıkmıştır. Konak, ayrıca gitar,bağlama ve kemençe çalabilmektedir.
Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturmuştur. Volkan Konak, Selma Konak ile evlidir. Çiftin 3 çocuğu bulunmaktadır. Çocukların ismi ;Şimal, Derin ve Volkan’dır. Usta sanatçının boyu 1,73 ve kilosu 85’dir.
Son Güncelleme: 07.05.2021 13:10