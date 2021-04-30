Sevilen program Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, uzun bir aradan sonra tekrardan ekranlara döndü. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta Cuma akşamı sevenleri ile buluşuyor. Ekrana gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı ile sevilen sanatçı Volkan Konak’ın hayatına dair detaylar da merak edilmeye başlandı. Peki, Volkan Konak kim, kaç yaşında, nereli? İşte Volkan Konak biyografisi…

Volkan Konak kim, kaç yaşında, nereli? Volkan Konak biyografisi!

Sevilen sanatçı Volkan Konak, 27 Şubat 1967 yılında Trabzon Maçka ilçesi Yeşilyurt Köyü’nde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini Maçka’da aldıktan sonra öğretmeninin teşvik etmesi ile 1983 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvar’ı bölümüne girmiştir. 1988 senesinde konservatuvar eğitimini tamamlayıp aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi Halk Müziği alanında Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başlamış ve 1991 senesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Sanat ve müzik kariyerine 1989 senesinde Maçka bölgesinde yaptığı derleme çalışmalarını bir araya getirdiği Suların Horon Yeri isimli müzik albümü ile başlamıştır. Daha sonrasında ise beste çalışmaları yapmıştır. Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi şairlerin eserlerini besteleyip müziği ile tarzını ortaya koymuştur. Beste müziklerinin içine motifler eklemiş ve kimsede olmayan kendisine özgü yeni bir tarz ortaya koymuştur.

Karadeniz müziğini evrensel müzik formları ile birleştirerek özgün bir şekilde yeniden şekil veren Volkan Konak, Efulim isimli parçasını 1993 senesinde yapmıştır. Daha sonrasında 1994 yılı Ekim ayında Gelir misin Benimle isimli albümünü hazırlamış ve askerlik görevini yapmak için bir dönem çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. Askerlik görevini tamamlaması sonrasında hız kesmeden 3. albümü Volkanik Parçalar üzerine çalışmaya başlamıştır. 3 aylık çalışma aşaması sonrasında da albümünü tamamlayarak kendisini seven dinleyicilerin beğenisine sunmuştur. Volkan Konak, 1998 yılı Nisan ayında kendi kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon adlı firmadan Pedalize adlı albümünü hayranları ile buluşturmuştur. 1993 senesinden bu zamana dek albüm çalışmalarında neredeyse 50 tane bestesini sergilemiş ve bu çalışmalardan sonra Gazeteciler Cemiyeti, farklı vakıflar ve denekler tarafından yılın sanatçısı seçilmeye hak kazanmıştır. 1997 senesinde Politika isimli dergi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı seçilmiştir.

Volkan Konak’ın 1993 senesinde yaptığı bir bestenin bütün dünya hakları Kuzey Müzik Prodüksiyon ve Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşmenin sonucunda Alain Finet tarafından satın alınmıştır. 2000 senesinde Şimal Rüzgarı ismini verdiği albümünü DMC’den çıkarmış ve müzik severler ile buluşturmuştur. 2003 yılının Aralık ayında üç buçuk yıl aradan sonra tekrardan DMC etiketi ile yayınlanan Maranda adlı albümünü çıkardı. 2006 senesinde ise Mora adını verdiği albümünü sevenleri ile buluşturdu. Mora isimli albümünde yer alan ve ablası Nuran Bahçekapılı’nın sözlerini yazdığı Gardaş isimli parçası Kazım Koyuncu’nun anısına bestelenmiştir. Besteci ve söz yazarı kimliği dışında şiirsel yanı da bulunan Volkan Konak’ın pek çok şiiri bulunuyor. Konserlerinde şarkıları dışında pek çok şairin şiirini de okuyan sanatçı, anlattığı esprili hikayeleri ile de sevenlerinin dikkatini çekiyor. 2009 senesinde Mimoza isimli albümü ile tekrardan sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, Mimoza isimli albümün birinci kılibini Göklerde Kartal Gibiydim, ikinci klibini de Yarim Yarim isimli şarkılarına çekmiştir. Sanatçı son olarak 1012’de Lifor adlı albümü ile sevenleriyle buluşmuş ve ilk klibini Neredesin (Karagözlüm), ikinci klibini ise Ayletme Beni isimli parçasına çekmiştir.

Sanatçı şimdilerde ise çok sevilen programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ile ekranlarda sevenleri ile buluşuyor.