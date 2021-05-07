Volkan Konak evli mi, eşi kimdir? Selma Konak kaç yaşında, nereli? Volkan Konak kaç çocuğu var?

Volkan Konak’ın eşi kim? Selma Konak nereli?

Uzun bir süre sonra ekranlara dönen Volkan Konak, Karadeniz şarkıları ile rüzgarları estirmeye devam ediyor. Volkan Konak, Star TV ekranlarında yeni programı ile izleyici karşısına çıkıyor. Volkan Konak’ın eşinin kim olduğu da bir hayli merak edildi. Volkan Konak’ın eşi kim? Selma Konak kaç yaşında ve nereli?

Selma Konak kim?

29 yıldır evli olan çiftin 3 çocuğu vardır. Şimal, Volkan ve Derin isimlerinde 3 çocuğu bulunan Volkan Konak ve Selma Konak, mutlu bir evlilik sürmektedir. Selma Konak, eşinin aksine göz önünde değil, daha sade ve kendi halinde bir yaşam sürmektedir. Bu yüzden özel hayatı da bilinmemektedir.

Volkan Konak kim?

1967 senesinde Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlk,orta ve lise eğitimlerini burada gördü. 1983 senesinde İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda okudu. 1988 yılında da İTÜ Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı. Müzik hayatına Maçka yöresinde yaptığı tüm çalışmalarının toplandığı Suların Horon Yeri isimli albümü ile adım attı.