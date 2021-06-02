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Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?

İşte Volkan Kantoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler ...

02 Haziran 2021 Çarşamba 14:08
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?
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Volkan Kantoğlu 25 Aralık 1978 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği okumuştur. Radyo programlarının yapımcısı ve metin yazarı olarak çalışmıştır. Televizyonda da pek çok projeleri  vardır.

Radyo programlarından sonra Yavuz Seçkin ile birlikte ‘’ Lig TV’’ kanalında ‘’ Yavuz’un Komedi Kulubü’nün metin yazarlığını yapmış ve skeçlerde rol amıştır. Daha sonrasında TV 8 kanalında ‘’ Joker ‘’ adlı programda birçok ünlüyle ilgili görsel şaka yapmıştır. ‘’ Yavuz’un Minibüsü’’ programı sırasında İlker Tahsin ve Muzaffer Son Dörtyüz gibi intenette fenomen olan bölümleri yazmıştır. ‘’ Tonga’’ adlı programın editörlüğünü yapmış ve ‘’ Old City Taksim’’ de stand up gösterisini yapmaktadır. Ayrıca Sabit Kanca filminde de rol almıştır.


Son Güncelleme: 02.06.2021 14:08
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Anahtar Kelimeler:
Volkan KantaoğluSabit Kanca
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