Vizontele Tuuba konusu ve oyuncu kadrosu nedir? Vizontele Tuuba hakkında bilgiler

Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Demek Akbağ ve Tarık Akan gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı Vizontele Tuuba filmi izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler filmin konusunu ve nerede çekildiğini araştırmaya başladı.
Vizontele Tuuba konusu nedir?
1980’de geçen film, politikadan uzak bir köye yeni bir öğretmenin gelmesi ile politikadan haberdar olmalarını anlatmaktadır. Köy, televizyonun gelişine alışmamışken yeni gelen öğretmenin getirdikleri ile de yüzleşmek zorunda kalmıştır.
Vizontele Tuuba ne zaman ve nerede çekildi?
2004 yılında vizyona giren filmin çekimleri Van ve Ankara’da gerçekleştirildi. Dizinin çekimlerinin bazı sahneleri Ankara’da bulunan Aydınlıkevler Lisesinde bazı sahneleri ise Van Gevaş’da gerçekleştirildi.
Vizontele Tuuba oyuncu kadrosu
Yılmaz Erdoğan
Tarık Akan
Altan Erkekli
Demet Akbağ
İclal Aydın
Tolga Çevik
Tuba Ünsal
İdil Fırat
Salih Kalyon
Tuncer Salman
Caner Alkaya
Nuri Gökaşan
Şener Kökkaya
Zerrin Sümer
Selim Erdoğan
Erdal Tosun
Bülent İnal
Cezmi Baskın
Celal Tak
Zeynep Tokuş
Sinan Bengier