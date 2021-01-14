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Vizontele Tuuba konusu ve oyuncu kadrosu nedir? Vizontele Tuuba hakkında bilgiler

Vizontele Tuuba filmi izleyicilerle buluştu. İzleyiciler Vizontele Tuuba'nın oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını ve filmin konusunu araştırmaya başladı. Fİlm 2004 yılında vizyona girdi.

14 Ocak 2021 Perşembe 23:47
Vizontele Tuuba konusu ve oyuncu kadrosu nedir? Vizontele Tuuba hakkında bilgiler
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Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Demek Akbağ ve Tarık Akan gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı Vizontele Tuuba filmi izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler filmin konusunu ve nerede çekildiğini araştırmaya başladı.

Vizontele Tuuba konusu nedir?

1980’de geçen film, politikadan uzak bir köye yeni bir öğretmenin gelmesi ile politikadan haberdar olmalarını anlatmaktadır. Köy, televizyonun gelişine alışmamışken yeni gelen öğretmenin getirdikleri ile de yüzleşmek zorunda kalmıştır.

Vizontele Tuuba ne zaman ve nerede çekildi?

2004 yılında vizyona giren filmin çekimleri Van ve Ankara’da gerçekleştirildi. Dizinin çekimlerinin bazı sahneleri Ankara’da bulunan Aydınlıkevler Lisesinde bazı sahneleri ise Van Gevaş’da gerçekleştirildi.

Vizontele Tuuba oyuncu kadrosu

Yılmaz Erdoğan

Tarık Akan

Altan Erkekli

Demet Akbağ

İclal Aydın

Tolga Çevik

Tuba Ünsal

İdil Fırat

Bican Günalan

Salih Kalyon

Tuncer Salman

Caner Alkaya

Nuri Gökaşan

Şener Kökkaya

Zerrin Sümer

Selim Erdoğan

Erdal Tosun

Bülent İnal

Cezmi Baskın

Celal Tak

Zeynep Tokuş

Sinan Bengier

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 23:47
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Anahtar Kelimeler:
VizonteleTuuba
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