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Vivir dos veces film konusu ve oyuncuları

Dijital yayın platformu Netflix’in İspanya yapımı ‘ Vivir dos veces’ filmi oldukça beğeni almaya devam ediyor. Vivir dos veces film oyuncuları ve konusu

01 Şubat 2021 Pazartesi 13:10
Vivir dos veces film konusu ve oyuncuları
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Netflix üzerinden yayın veren film Vivir dos veces, duygusallığın ve aşkın ön planda olduğu film arasında yer alıyor. Unutulmayan bir aşk hikayesini anlatan film İMDB olarak 7,2 puan alıyor. Filmde Emilio karakterini canlandıran adam yıllar önce eşini kaybetmesi üzerine amansız hastalığa yakalanıyor.  Hayatının aşkını unutamayan Emilio karısı değil çocukluğunda unutamadığı bir kızdır.  Alzeheimer olan emilio hastalıkla boğuşurken bir yandan ise hayatının aşkını aramaya koyuluyor.

‘Vivir Dos Veces’ Oyuncuları

Oscar Martínez – Emilio

Inma Cuesta – Julia


Mafalda Carbonell – Blanca

Nacho López – Felipe

Isabel Requena – Margarita


 



Son Güncelleme: 01.02.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
NetflixVivir Dos VecesIspanya Dizileri
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