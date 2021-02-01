Vivir dos veces film konusu ve oyuncuları

Netflix üzerinden yayın veren film Vivir dos veces, duygusallığın ve aşkın ön planda olduğu film arasında yer alıyor. Unutulmayan bir aşk hikayesini anlatan film İMDB olarak 7,2 puan alıyor. Filmde Emilio karakterini canlandıran adam yıllar önce eşini kaybetmesi üzerine amansız hastalığa yakalanıyor. Hayatının aşkını unutamayan Emilio karısı değil çocukluğunda unutamadığı bir kızdır. Alzeheimer olan emilio hastalıkla boğuşurken bir yandan ise hayatının aşkını aramaya koyuluyor.

‘Vivir Dos Veces’ Oyuncuları

Oscar Martínez – Emilio



Inma Cuesta – Julia

Nacho López – Felipe





Isabel Requena – Margarita