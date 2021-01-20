Virüs filmi konusu ve oyuncuları

2013 yılında vizyona giren ve çok beğenilen Virüs filmi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Orijinal ismi Flu olan filmin yönetmen koltuğunda Sung-su Kim yer alıyor.

Virüs konusu ne?

Filmde bilinmeyen bir hastalık bölgeyi etkisi altına alır ve hastalığı kapan kişiler 36 saat sonunda ölmeye başlıyor. Söz konusu salgının tüm dünyaya yayılmasını engellemek isteyen bir grup bilim insanı hastalığın sırrını da çözmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

Koronavirüs salgının yaşandığı süreçte izleyicilerin dikkatini çeken virüs konulu filmlerin en başarılısı olan Virüs filminin oyuncu kadrosunda yer isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Jang Hyuk - Kang Ji-koo

Soo Ae - Kim In-hae

Min-ah Park - Kim Mi-reu

Hae-Jin Yoo - Bae Kyung-ub

Hee-joon Lee - Joo Byung-ki

Ki-hyeon Kim - Prime Minister