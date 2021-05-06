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Vincenzo dizi konusu ve oyuncuları

Yabancı dizi seven insanlar Vincenzo dizisini araştırıyor. Kore yapımı bir dizi olan Vincenzo dizisi konusu, oyuncuları, incelemesi ve yorumu belli oldu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:57
Vincenzo dizi konusu ve oyuncuları
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Ülkemizde ve dünyada milyonlarca yabancı dizi hayranı bulunuyor. Yabancı dizi seven insanlar Vincenzo dizisini araştırıyor. Kore yapımı bir dizi olan Vincenzo dizisi konusu, incelemesi ve yorumu belli oldu.

Kore yapımı bir dizi olarak karşımıza çıkan Vincenzo dizisi drama türünde bir dizidir. Dizideki her bir karakter komediyi, gizemi, suçu ve aşkı uç noktalarda yaşamaktadır. Bir mafya filmi olarak karşımıza çıkan Vincenzo dizisinin içerisinde bol miktarda dram ve neşe olduğu için insanlar tarafından sevilerek izleniyor.

Vincenzo Konusu

Dizimizi bana karakterine bakacak olursak, henüz daha küçük yaşlarda iken bir ok sorun ile karşı karşıya kalan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi bir aile tarafından evlatlık alınıyor.8 yaşına gelmesine rağmen ailesi hakkında bilgi sahibi değildir. Daha küçük olduğu için ilerde kendisini nelerin beklediğini tahmin edemiyor. Sonrasında kendisi mafyaya karışıyor.

Mafya lideri bu küçük çocuğu yanına alıyor ve İtalya’da onu büyütmeye başlıyor. Sonrasında bu çocuğun adını Vincenzo olarak değiştiriyor. Her yerini sağ kolu olarak yetişiyor. Sonrasında mafyanın artık değişmez bir neferi oluyor. En iyi şartlarda yetiştirildiği için düşmanları ondan korkuyor.

Vincenzo İnceleme

Dizinin içerisinde İtalya kültürüne bol miktarda denilmektedir. Mafya lideri ölünce, mafya liderinin oğlu başa geçer. Ancak geçmişte Vincenzo ile bir takım sorunlar yaşamışlardır. Bu yüzden Vincenzo Kore’ye kaçmak istiyor. Uzun zamandır burada yüklü miktarda para biriktiren Vincenzo, Kore’ye giderek biriktirdiği altınların yanına gidiyor. Ancak Kore’ye gittiğinde altınlarını sakladığı apartmanın komple değiştiğini görür ve artık altınlarını bulmak işin mücadele eder.

Apartmanda yaşayan insanlarla ilişki kurmaya başlar. Ancak işi hiç de kolay olmayacaktır. Bir yandan mafya ile olan bağlantısını saklamak zorunda kalırken bir yandan da peşindeki mafya ile uğraşır. Sonrasında avukatlık yapmaya başlar. Mafyanın dışında bir hayat gördüğü için şaşırır.

Vincenzo dizisinin ilginç bir çekiciliği bulunuyor. Özellikle karakterlerin sahip olduğu özellikler ve Kore ile İtalya arasındaki gidiş gelişler diziyi mükemmel hale getiriyor. Dizinin İtalya’da geçen bölümleri gerçekten çok sürükleyici olarak dikkat çekiyor. Vincenzo dizisini tavsiye ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. Vincenzo dizisinin IMDb puanı ise 8.6 gibi yüksek bir puan olarak dikkat çekmektedir.

Vincenzo Oyuncuları

  • Song Joong-Ki
  • Jeon Yeo-Bin
  • Taecyeon
  • Yoo Jae-Myung
  • Kwak Dong-Yeon
  • Kim Yeo-Jin
  • Kim Yoon-Hye
  • Lee Hang-Na
  • Kim Seol-Jin
  • Choi Duk-Moon
  • Yang Kyung-Won
  • Seo Ye-Hwa
  • Kwon Seung-Woo

Pandemi sürecinde evde sıkılan vi yabancı dizi arayan vatandaşlarımız Vincenzo dizisini gönül rahatlığıyla izleyebilir. İçerisinde aşk, ayrılık, mafya, aksiyon, mutluluk ve dram gibi öğeler içerdiği için oldukça sürükleyici bir dizi olarak karşımıza çıkıyor.




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:57
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Anahtar Kelimeler:
VincenzoNetflix
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