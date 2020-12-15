Vikings 7. Sezon ne zaman yayınlanacak? Vikings dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yıllardır devam eden dünya genelinde milyonlarca hayranı olan Vikingis dizisi 7. Sezonun son sezonu olduğunu iddiaları sürerken pek çok kişi 7. Sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Vikings 6. Sezonda neler yaşandı?

6. sezon Kral Harald’ın Kral Olaf tarafından kaçırılması ile başlamıştır. Harald’ın adamları Bjone’ye giderek yardım isterler. Bjone ise Olaf’a Harald’ı kurtarmak için yola çıkar. Olaf ise Bjone ile savaşmamak için İsviçre Kralı olması için tek aday gösterir. Ubbe her şeyini alarak karısı ile birlikte Floki’nin şehrine giderken Lagerta Ragnar’ın oğlu tarafından öldürülür. Bjon’un oğlu da aynı zamanlarda öldürülür.

Vikings 7. Sezon onayı aldı mı?

Harald hile ile İsviçre kralı seçilir. Bunun üzerine İvar Ruslarla anlaşma sağlayarak ikili oynar. Oğlu öldürülen Bjone ise hizmetçisi ile evlenir.

7. sezonun final sezonu olacağı iddiaları devam ederken dizi yöneticilerinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Çok ciddi bir çekim maliyeti olan dizinin 7. Sezonda son bulmayacağı savunulurken önemli bir kesim dizinin en az 9 sezon devam edeceğini belirtiyor.

Vikings 7. Sezon ne zaman yayınlanmaya başlayacak?

Virüs nedeni ile çekimleri geç başlaması beklenen dizinin 2021 Bahar aylarında yayınlanması bekleniyor.

Vikings 7. Sezonda neler yaşanacak?

7. sezon bol savaşlı bir sezon olacak denilirken Kral Harald’ın ölmeyeceği biliniyor. Bjon yardım istediği müttefiklerinden yardımı alırken İvar’ın Ruslarla yaptığı ikili oyunlar ağır sonuçlar doğuracak. Uzun zamandır dizide gözükmeyen Floki’nin diziye dönmesi bekleniyor. Sezon sonuna doğru Bjon’ün İsveç kralı olması bekleniyor.