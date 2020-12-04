Vikings 7. sezon ne zaman yayınlanacak?

2013 yılında ilk sezonu ile izleyiciyle buluşan Vigings tarihsel drama, fantastik ve savaş konularını içermektedir. Vikings son sezonun yayınlanması ile izleyicilerde büyük merak uyandırıp geniş bir hayran kitlesini elde etti. İzleyicilerin merakla beklediği 7. Sezona dair henüz kesin bilgi yoktur.

Vikings dizisinin 6.sezonun ilk 10 bölümü 2020 yılının başlarında History kanalında yayımlanmıştı. Kalan 10 bölümse 30 Aralık 2020’de izleyicileriyle buluşacak. İzleyicisiyle buluşacak olan ülkeler; ABD, İngiltere, Almanya, İrlanda ve Avusturya’da Prime Video üzerinde yayımlanacaktır. Fakat bu ülkeler arasında şu an Türkiye yer almamaktadır. Bu sebeple son 10 bölümün Türkiye’deki izleyicilerle buluşulacağı netleşmedi. Yakın bir süreçte açıklama gelmesi bekleniyor.

Vikings izlemeyenler için konusu ise şu şekildedir:

8. yüzyıl İskandinavyası’nda geçen dizi, basit bir çiftçi iken cesur bir savaşçıya dönüşen Ragnar Lothbrok ve ailesinin hayatını izleyicilerle buluşturuyor. Savaş Tanrısı Odin’in soyundan geldiğine inanılan Ragnor’un acımasız ve korkusuz adamlarıyla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrederken savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikingler’in çok az işlenmiş ilgi çekici kültürünü de görmüş oluyoruz. Tarihi bir drama olarak nitelendirilebilecek dizinin hikâyesi, gerçek Avrupa efsanelerine ve tarihsel figürlere dayanıyor.