Vikings 6. sezon fragmanı yayınlandı

Oldukça fazla hayran kitlesi olan Viking dizisinin final sezonu yaklaşıyor. Viking dizisinin 6. sezon itibariyle final yapması hayranlarını üzmüş durumda. Dizinin hayranları Viking dizisinin 6. sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Dizinin 6. sezonla birlikte final yapacağının haberi gelmesinin ardından dizinin son sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
04 Aralık 2020 Cuma 21:45
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Dünya genelinde oldukça fazla kitlesi olan Vikingdizisi 6. sezonla birlikte final yapmaya hazırlanıyor. Amazon platformunda 30 Aralık itibariyle kalan 10 bölümüyle dizinin final bölümü ekranlarda olacak.
Viking dizisinin 6. sezon final bölümleri hayranları ile paylaşıldı. History ekranlarında yayınlanan dizinin final bölümü önce Amazon platformunda sonrasında ise history’de gösterilecek. Viking dizisinin senaristi olan Michael Hirst “Muazzam Viking destanımız sona eriyor. Ancak, tüm zamanların en sevdiğim bölümlerinden bazılarını izleme şansınız olmadan önce değil. Prime Video, serinin finalini önce bir akış izleyicisine benzersiz bir şekilde sunacak. Şaşırmaya ve yol boyunca birçok sürpriz yaşamaya hazırlanın. Ve eğer dökecek gözyaşınız varsa, onları dökmeye de hazırlıklı olun.” İfadelerini kullandı.
Vikings dizisi 6. sezon ilk 10 bölümü bu yıl içerisinde History kanalı aracılığıyla paylaşılmıştı. Viking ve Ruslar arasında, Norveç’in hakimiyetini ele geçirme mücadelesi, kardeşin kardeşi Bjon Ironside’ın (Alexander Ludwig) anavatanı için Kral Harald (Peter Franzen)’la birlikte Kemiksiz Ivar’a (Alex Høgh Andersen) karşı savaştığı destansı bir savaşla sona ermişti.
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