Vergi yapılandırması çıktı mı? SGK, KYK, trafik cezaları, banka borçları yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Son dönem içinde özellikle sosyal medya üzerinden milletvekillerine en çok iletilen hususlardan bir tanesi de devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik talepler oldu. İş dünyasının önemli firmalarından da benzer şekilde taleplerin gelmesi sonrasında AKP hükümeti, devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışma ortaya koydu.

2020 Vergi Affı Gelecek mi?

borcu olan öğrenciler, vergi borcu olan vatandaşlar ve firmalar tarafından gelen talepler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 2020 senesinde vergi affı gündeme getirildi. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, borçların yeniden yapılandırılmasına dair bir çalışmanın ortaya konduğunu, ilgili düzenlemenin istihdam paketi ile birlikte yürürlüğe alınmasını düşündüklerini ifade etti.

Ortalama 4 milyon vatandaşın 500 milyar TL civarındaki borcunu kapsayacak olan paket ile birlikte emlak vergisinden trafik cezalarına kadar tüm borçların yeniden yapılandırılması mümkün olacak.

KYK Borçları Silinecek mi?

Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin KYK borçları ile ilgili talepleri daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmişti. Erdoğan’ın verdiği talimat sonrasında yeniden yapılandırma paketi kapsamında KYK borçları da alındı. Borçların silinmesi söz konusu olmayacak ancak, vatandaşlara en uygun ödeme sistemi içerisinde ödenmesi mümkün hale gelecek.