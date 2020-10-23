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Vergi affı yasası ve borç yapılandırmasının vade sayısı belli oldu!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi affı yasası ve borç yapılandırmasının vade sayısını açıkladı. Muş, yapılandırma kapsamında borçların 18 ay taksitle ödenebileceğini duyurdu.

23 Ekim 2020 Cuma 18:37
Vergi affı yasası ve borç yapılandırmasının vade sayısı belli oldu!
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’ye sunulan teklifle ilgili açıklamalarda bulunarak borç yapılandırma detaylarını duyurdu. Muş, yaptığı açıklamalarda vergi yapılandırmasında teklifin vergi, SGK, trafik, köprü borcu ile cezaları kapsadığını dile getirerek ödemelerin 18 taksitle yapılabileceğini açıkladı.

Vergi yapılandırması detayları duyuruldu


Muş, yapılandırma teklifinin komisyona verildiğini işaret ederek yapılandırılan borçlarda ilk ödemenin Şubat 2021’de yapılacağını duyurdu. İlk taksit için borçların ödenmesi halinde YÜFE’den çıkan gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık ücreti yol katılım payı da yapılandırma çerçevesinde alınacak. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamlarıyla idari para cezaları yapılandırma kapsamına alındı.

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 18:37
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Anahtar Kelimeler:
Vergi Affı YasasıBorç Yapılandırması
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