Vergi affı yasası ve borç yapılandırmasının vade sayısı belli oldu!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’ye sunulan teklifle ilgili açıklamalarda bulunarak borç yapılandırma detaylarını duyurdu. Muş, yaptığı açıklamalarda vergi yapılandırmasında teklifin vergi, SGK, trafik, köprü borcu ile cezaları kapsadığını dile getirerek ödemelerin 18 taksitle yapılabileceğini açıkladı.

Vergi yapılandırması detayları duyuruldu

Muş, yapılandırma teklifinin komisyona verildiğini işaret ederek yapılandırılan borçlarda ilk ödemenin Şubat 2021’de yapılacağını duyurdu. İlk taksit için borçların ödenmesi halinde YÜFE’den çıkan gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık ücreti yol katılım payı da yapılandırma çerçevesinde alınacak. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamlarıyla idari para cezaları yapılandırma kapsamına alındı.