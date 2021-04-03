Ver Kaç filmi konusu ve oyuncuları

2017 yılında vizyona giren ‘Ver Kaç’ filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı filmin yapımcılığını Kadir Gülnahar ve Şükrü Üçpınar, yönetmenliğini ise Orçun Benli üstleniyor.

Ver Kaç filminin konusu

Ver Kaç filmi oyuncu kadrosu

Çocukluk arkadaşı olan Sedat ve Fikret’in tek tutkusu Kadırga Spor Kulübü’dür. Ekonomik durumu kötü olan kulüp, futbolcu Hakan’ı takıma transfer etmek istemektedir. Transfer için kulübün eskilerinden Tevfik Amca arabasını bağışlar fakat aracın satılması için beklemeleri gerekmektedir. bu durumda Sedat, transfer parasını eski sevgilisi Nazlı’nın abisi Reşat’tan ister. Reşat, senet karşılığında Sedat’a parayı verir ancak sonrasında Sedat’ın başına hesap etmediği bir iş gelir.

Ver Kaç filminin oyuncu kadrosunda Kenan Ece, Bülent Çolak, Fırat Tanış, Aslıhan Güner, Ruhi Sarı, Murat Şahan, Levent Tülek, Mehmet Ali Kaptanlar, Yılmaz Gruda, Fatih Koyunoğlu, Özgün Çoban, Perihan Ünlücan, Cenk Ertan, Eray Özbal, Sefa Zengin, Kayhan Yıldızoğlu, Serdal Genç, Ercan Yazgan, Cengiz Sezisi, Max Bendo, Zafer Atlı, Ahmet Fuat Onan ve Lemi Filozof yer almaktadır.