Venom 2 ne zaman yayınlanacak? Venom 2’nin fragmanı

Venom: Let There Be Canage ne zaman yayınlanacak?

2018 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşanfilmi büyük bir beğeni toplamıştı. İzleyenlerin oldukça beğendiği film, gişede de iyi bir iş çıkarmıştı. Başrolünde başarılı isim’in yer aldığı filmin devamı da geliyor. Venom: Let There Be Canage adıyla izleyici ile buluşacak filmin ilk fragmanı yayınlandı. Bu fragmanın ardından izleyiciler, filmin ne zaman yayınlanacağını intenet üzerinden araştırmaya başladı.

Venom ikinci filminden ilk fragman geldi. Ancak filmin yayın tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Yani filmin yayın tarihi henüz bilinmiyor fakat filmin Eylül, Ekim gibi vizyona girmesi öngörülüyor.