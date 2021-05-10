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Venom 2 ne zaman yayınlanacak? Venom 2’nin fragmanı

2018’de vizyona giren Venom filmi, izleyenler tarafından oldukça beğenilmişti. Büyük bir gişe getirisi sağlayan filmin devamı da geliyor. Venom: Let There Be Carnage adıyla izleyici ile buluşacak film büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Venom’un ikinci filmi ne zaman yayınlanacak? İşte bu sorunun yanıtı...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:54
Venom 2 ne zaman yayınlanacak? Venom 2’nin fragmanı
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2018 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşan Venom filmi büyük bir beğeni toplamıştı. İzleyenlerin oldukça beğendiği film, gişede de iyi bir iş çıkarmıştı. Başrolünde başarılı isim Tom Hardy’in yer aldığı filmin devamı da geliyor. Venom: Let There Be Canage adıyla izleyici ile buluşacak filmin ilk fragmanı yayınlandı. Bu fragmanın ardından izleyiciler, filmin ne zaman yayınlanacağını intenet üzerinden araştırmaya başladı.

Venom: Let There Be Canage ne zaman yayınlanacak?

Venom ikinci filminden ilk fragman geldi. Ancak filmin yayın tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Yani filmin yayın tarihi henüz bilinmiyor fakat filmin Eylül, Ekim gibi vizyona girmesi öngörülüyor.



Son Güncelleme: 10.05.2021 20:54
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Anahtar Kelimeler:
VenomVenom 2Tom Hardy
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