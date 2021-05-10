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Venom 2 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu?

Venom 2 ne zaman yayınlanacak? Venom 2 vizyon tarihi ne? Venom 2 ne zaman vizyona girecek? Venom: Let There Be Carnege ne zaman çıkacak? Sinemaseverler tarafından merakla kötü karakter olan Venom'u konu alan Venom serisinin 2.cisi olan Venom: Let There Be Carnege'ın ne zaman yayınlanacağı ve çıkış tarihi merakla araştırılıyor. Peki, Venom: Let There Be Carnege ne zaman vizyona girecek? İşte, Venom: Let There Be Carnege'ın vizyon tarihi...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:29
Venom 2 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu?
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Filmseverler tarafından merakla Venom 2’nin ne zaman çıkacağı ve vizyona ne zaman gireceği merakla araştırılıyor.

Venom 2 ne zaman yayınlanacak? Venom 2 ne zaman vizyona girecek?

Venom 2 ya da tam adıyla Venom: Let There Be Canage büyük bir merakla bekleniyor. Başrolde başarılı oyuncu Tom Hardy'nin yer aldığı Eddie Brock ve Venom'un birçok hayranı bulunuyor. Filmseverlerin merakla beklemiş olduğu Venom 2 ‘nin vizyon tarihi belli olup olmadığı araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Andy Serkis oturuyor. Venom kötü bir kahraman olmasına rağmen izleyicilerinden yüksek notlar almayı başarıyor. Michelle Williams, bir kere daha Anne Weying karakterine hayat vermek için Venom 2’de yer alacak isimlerden. Canage karakterini ise Woody Harrelson canlandıracak.

Venom 2 ne zaman çıkıyor?

Venom: Let There Be Canege için henüz vizyon tarihi netlik kazanmadı fakat sonbahar mevsiminde yayınlanması beklenmekte.




Son Güncelleme: 10.05.2021 20:29
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