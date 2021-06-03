Vefat eden kullanıcının Instagram hesabına ne olur?

En çok kullandığımız uygulamaların başında gelen Instagram ölen kullanıcıların yakınları için istedikleri anda hesabı kapatma seçeneğini hazır kılıyor. Fakat bu durumda bir istenilen bir belge durumu söz konusu.
1.dereceden akrabalar, ölen yakınlarının Instagram’dan hesaplarının silinmesini isteyebilir. Bir kaldırma talebinde bulunduğunda ölen insanın ilk dereceden akrabası olduğunuza dair bir ispat durumu söz konusu. Önek olarak ölen kişinin doğum veya ölüm belgesi. Bu iki belge elinizde yoksa ölen kişinin gerçek mirasçısı olduğunuzu ispatlayan bir belgede bu hakkınıza yardıcı olabilmekte.
İşte o form linki
https://help.instagram.com/contact/1474899482730688
Son Güncelleme: 03.06.2021 13:54