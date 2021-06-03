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Vefat eden kullanıcının Instagram hesabına ne olur?

Instagram vefat eden kullanıcıların hesaplarını kapatmak için ilk derece akrabanızdan belge talep ediyor. Ölen kişinin akrabasının bu talebi Instagrama ilettiği durumda hesap kapatılabilmekte. Peki bu işlemler nasıl gerçekleşiyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 13:54
Vefat eden kullanıcının Instagram hesabına ne olur?
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En çok kullandığımız uygulamaların başında gelen Instagram ölen kullanıcıların yakınları için istedikleri anda hesabı kapatma seçeneğini hazır kılıyor. Fakat bu durumda bir istenilen bir belge durumu söz konusu.

1.dereceden akrabalar, ölen yakınlarının Instagram’dan hesaplarının silinmesini isteyebilir. Bir kaldırma talebinde bulunduğunda ölen insanın ilk dereceden akrabası olduğunuza dair bir ispat durumu söz konusu. Önek olarak ölen kişinin doğum veya ölüm belgesi. Bu iki belge elinizde yoksa ölen kişinin gerçek mirasçısı olduğunuzu ispatlayan bir belgede bu hakkınıza yardıcı olabilmekte.

Yaşamını yitiren kullanıcının hesabının açık olmasını istemeyen çevresi “help.instagram.com” dan gerekli formu doldurmaları durumu söz konusu. Bu formda merhumun kişisel bilgileri ve ınstagram kullanıcı ismi tarzında bilgiler yazılırken biraz önce bahsettiğimiz talep belgeleri de yer almakta.

İşte o form linki

https://help.instagram.com/contact/1474899482730688


Son Güncelleme: 03.06.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramHesap Kapatma
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