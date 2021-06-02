Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:24
Vedat Ulutaş
28 Nisan 1961 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde doğmuştur. Suadiye Lisesi’nden mezun olan Vedat Ulutaş İstanbul Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Vedat Ulutaş Çağdaş Sanat Tiyatrosu ve Samsun Belediye Tiyatrosu’nda eğitim almıştır.
Vedat Ulutaş’ın rol aldığı diziler
- Mutlu Ol Yeter
- Yunus Emre
- Söz
- Payitaht Abdülhamit
- Love 101
- Vuslat
- Aşk ve Mavi
- Aşk Laftan Anlamaz
- Aşk Yeniden
- Paramparça
- İçerde
- Jet Sosyete
- Gülperi
Son Güncelleme: 02.06.2021 16:24
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