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Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Vedat Ulutaş merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Vedat Ulutaş hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:24
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Vedat Ulutaş 28 Nisan 1961 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde doğmuştur. Suadiye Lisesi’nden mezun olan Vedat Ulutaş İstanbul Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Vedat Ulutaş Çağdaş Sanat Tiyatrosu ve Samsun Belediye Tiyatrosu’nda eğitim almıştır. 

Vedat Ulutaş’ın rol aldığı diziler

  • Mutlu Ol Yeter
  • Yunus Emre
  • Söz
  • Payitaht Abdülhamit
  • Love 101
  • Vuslat
  • Aşk ve Mavi
  • Aşk Laftan Anlamaz
  • Aşk Yeniden
  • Paramparça
  • İçerde
  • Jet Sosyete
  • Gülperi 

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:24
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Vedat UlutaşVedat Ulutaş Kimdir
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