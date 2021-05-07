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Ve Yarın Tüm Dünya film konusu ve oyuncuları

Dijital izleme platformu netflix mayıs ayı içerisinde hangi filmleri yayınlayacağını açıkladı. Netflix'in mayıs ayından yayınlayacağı ve en çok merak edilen yapımlarından olan Ve Yarın Tüm Dünya filmini sizler için inceledik. Ve Yarın Tüm Dünya filminin konusu ne? Ve Yarın Tüm Dünya filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte ayrıntılar.

07 Mayıs 2021 Cuma 22:31
Ve Yarın Tüm Dünya film konusu ve oyuncuları
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Netflix, birbirinden güzel ve anlamlı film, dizi, belgesel ve birbirinden kıymetli içerikleri bünyesine toplamaya devam ediyor. Abone sayısı gittikçe artan Netflix, Türkiye'de de oldukça ilfgi çekmeyi başardı. Son zamanlarda da Türk yapımların çokluğu gözden kaçmadı. Pandemi döneminde evde zaman geçiren herkesin aklına ilk gelen platformlardan biri olan Netflix siyasal ve fikirsel çatışmaların yaşandığı, bir gencin ailesi ile olan düşünce farklılığı ve yaşadığı aşktaki şiddeti konu alan ilgi çekici filmi ile karşınızdayız. Film oldukça etkileyici ve sürükleyici iyi seyirler.

Varlıklı bir aileden gelen Luisa, hukuk fakültesinde okuyor. Arkadaş çevresinin düşünce dünyasına giren ve o düşünce dünyasında gerçek yüzlerle karşılaşan Luisa, aile ile de yaşadığı gerginlikler ön safhada karşımıza çıkıyor. Antifa denilen gruba katılarak, birçok düzene karşı çıkıyor. Sağ-sol çatışmasının hakim olduğunu gençlikte nasıl ilerlediğini göreceğiz.

Zaman ilerledikçe her şey değişiyor ve dönüşüyor. Teknolojik gelişmlerin yaşandığı dünyada; insanoğlu ve doğa buna kayıtsız kalmıyor. İnsan ve doğada kendini bu düzene uyduruyor. Bu gelişmeler yaşandıkça içeride çatışmalar, kırılmalar ve ayrışmalar da yaşanmaya başlıyor. Bunun sonunda hazin bir son insanlığı ve doğayı bekliyor. 

Siyasal ayrımın ele alındığı filmde, bir grup insanın tartışması, kavgası ve davasının göründüğü dünyada gelişmelere seyirci olarak bakıyoruz. Diğer ayrıntılar ise şöyle:

20 yaşında bir genç kız olan Luisa, üniversite öğrencisi ve sol kimlikle kendini tanımlayan biridir. Ailesiyle zaman için düşüncelerinden ötürü çatışma yaşar ve aradaki uçurum giderek artar. Babası emekli ve sağ görüş yanlısıdır. Sol görüşçülerle dalga geçen onları alaya alan biridir. 

Luisa, bu gruba bir arkadaşı sayesinde dahil olur. Zamanla protesto, miting, eylem, toplantı gibi organizasyonlarda zaman geçirir. Bu grupların içinde olduğu kadar dışında da ayrılıklar yaşanır. 

Sağ sol davasını konu alan filmde özellikle siyasal çatışmaların, fikirsel ayrıkların, gençlik bunalımlarının şiddetin ve halk sağlıpı konusunda durumlar işlenir. Aşkı görürken, içinde yaşarken çeşitli sıkıntılar da yaşamaya başlar. 

Filmin fargmanını izle!

Yönetmen koltuğunda Julia von Heinz’ın olduğu ve senaryosu John Quester tarafından kaleme alındı. Kesinlikle izlenmesi gereken filmler arasında yerini alır. IMDB puanı ise 7/10

Dizi oyuncuları şunlardır;

Mala Emde – Luisa

Noah Saavedra – Alfa

Tonio Schneider – Lenor

Luisa-Céline Gaffron – Batte

Andreas Lust – Dietmar

Hussein Eliraqui – Ninja

Nadine Sauter – Peppa

Ivy Lissack – Leo

Victoria Trauttmansdorff – Cordula

Michael Wittenbon – Joachim




Son Güncelleme: 07.05.2021 22:31
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Anahtar Kelimeler:
Ve Yarın Tüm DünyaNetflix
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