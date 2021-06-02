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Vay Halime filmi konusu nedir? Vay Halime filmi konusu ve oyuncuları

2018 yılında vizyona giren yerli komedi filmi Vay Halime televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Vay Halime filmi konusu nedir, Vay Halime filmi oyuncuları ve fragmanını araştırıyor. Vay Halime filmi bu akşam Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 19:45
Vay Halime filmi konusu nedir? Vay Halime filmi konusu ve oyuncuları
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Yönetmenliğini Semra Dündar’ın üstendiği Vay Halime filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Komedi türündeki yerli yapım Vay Halime filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Vay Halime filmi televizyonda ilk kez bu akşam saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak.

Vay Halime filmi konusu nedir?

Tefeciden yüklü miktarda borç alan müzisyenlik, figüranlık, bulaşıkçılık gibi birçok iş yapan Murat, borcunu zamanında ödeyemez. Gece gündüz çalışmasına rağmen borcunu ödeyemeyen Murat sette doktor rolünde figüranlık yaparken çetenin elinden kaçmak zorunda kalır. Kaçarken saklandığı kamyonda uyuyakalan Murat kendisini Muğla’nın bir köyünde bulur. Köye halkı onu doktor zanneder ve Murat bir süre tefecilerden kurtulmak için doktorculuk oynamaya karar verir ancak işler giderek çıkmaza girer. Bu oyun içerisinde Murat’ın karşısında köyün güzel kızı Halime çıkar ve Murat aşık olur.

Vay Halime filmi oyuncuları

Hüsnü Şenlendirici

Sera Tokdemir

Sinan Bengier

Canan Karanlık

Mustafa Şen

Volkan Baş



Son Güncelleme: 02.06.2021 19:45
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