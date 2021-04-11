Vav Tv kimindir? Vav TV nasıl izlenir, frekansı ne? Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV, Kablo TV ve Vodafone TV bilgileri

Vav TV nedir?

Kanalın kurulma amaçlarından biri ve hedeflerini anlatan Vav Tv Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, ‘Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız. Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini Vav Tv’de anlatacağız.’ şeklinde konuştu. İnanç ve değerler ile örtüşen bir yayın politikası izleyecek olan Vav Tv, çeşitli programlar ile seyircinin karşısında olacak. 24 saat Kur’an-ı Kerim ,dini sohbet, fikir,kültür-sanat, belgesel gibi farklı yayınlar Vav Tv’de olacak. Ramazan ayının ilk gününde yayın hayatına başlayacak.

Her gün 2 saat mukabele yapılacak!

Abdülhalik Çimen sözlerine şöyle devam etti ‘ Yayınlarımızda hiçbir şekilde siyasi içerikler olmayacak. Kültür mirasımızın yeniden ihya ve inşasını önceleyen içerikler olacak.Vav TV'nin stüdyosuna Ayasofya konseptini uyarladık, muhteşem oldu, stüdyomuz için uygulanan sanatsal perspektif, barko sistemi ve ışık düzeni dünyada ilk. 24 saat yayın yapan canlı ve dinamik bir kanal olacak. İlk yayınımız yarın saat 06.00 itibariyle başlayacak. Her gün 2 saat boyunca ülkemizin altın sesleri olarak gördüğümüz hocalarımız tarafından mukabele okunacak. Dinimizi, Kuran-ı Kerim'i ve sevgili peygamberimizi, peygamberlerimizi, sahabeyi en açıklayıcı şekilde anlatacağız. Yayınlarımızda ehlisünnet bakış açısı merkez olacak.’

Çimen ayrıca, soru cevap şeklinde, izleyenlerin sorularının yanıtlanacağı programın da olacağını belirtti. Programlarda uzman hocaların bulunacağını, tarih, edebiyat,sanat,psikoloji,sosyoloji gibi konuların ele alınarak anlatılacağını, İslam ve Türk medeniyetinin de bu konulara dahil olarak anlatılacağını söyleyen Çimen, herkese hitap edilerek, Vav Tv’nin herkesin buluşma noktası olacağını belirtti.

Vav Tv moderatörü Hikmet Öztürk, dinimizi anlatan bir kanal olarak planladıklarını, referanslarının Kur’an ve hadisler olacağını söyledi. Zaman zaman programların Kudüs, Endülüs gibi yerlerde çekileceğini ve buraların da anlatılacağını açıkladı.

Görsel müdürü Murat Aktaş, stüdyonun yanı sıra dış çekimleri olacağını da belirtti. Stüdyolarının 500 metrekare ve son teknoloji ile donatıldığını, 4k yayıncılığın olacağını söyledi. Belgesel, film ve çocuklara yönelik çizgi filmlerin de yer alacağını ekledi.

Vav Tv Müdürü Mecit Oyar kanal hakkında; ‘ Kanalımız insanı inşa eden bir medeniyet projesidir.Kalbi selim, aklıselim, zevki selim kültürümüzü yansıtmak istiyoruz değerli hocalarımızla birlikte. Güzel bir yolculuğa çıktık. İnşallah ülkemizin milletimizin değerli birikimleriyle ekranlara yansıtırız bu birikimleri.’ şeklinde konuştu.

Vav TV ‘de bulunacak olan ilahiyatçı Profesör Dr. Ekrem Demirli, yapılacak programlarda Anadolu’nun entelektüel birikimlerinin ortaya konulacağını,medeniyetimizin ahlak ve insan sevgisi anlayışının anlatılacağı hikayelerin yer alacağını söyledi. Gerçek ve doğru olan konuların anlatılacağını da ayrıca belirtti.

Vav TV ekranlarında kimleri göreceğiz?

-Nihat Hatipoğlu

-Ekrem Demirli

-Mim Kemal Öke

-Recep Şentürk

-İsmail Güleç

-Kerim Buladı

-Tahsin Görgün

-Necdet Subaşı

-Zekeriya Güler

-Ali Rıza Temel

-Hüseyin Kayapınar

-Kamil Yaşaroğlu

-Vehbi Baysan

-Mesut Uçakan

Vav Tv nasıl izlenir?

Digitürk: Kanal 67

D-smart: Kanal 55

Tivibu: Kanal 56

Tv+: Kanal 43

Kablo Tv: Kanal 45

Vodafone Tv: Kanal 65

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11999 MHz Polarizasyon: Dikey Sembol oranı: 11.666