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Vartolu Sadettin Çukur'a ne zaman dönecek, dönecek mi, diziden ayrıldı mı?

Çukur dizisinde uzun süredir görülmeyen Vartolu Sadettin'in Çukur'a ne zaman döneceği merak ediliyor. Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu karakterinin diziden ayrıldığına dair iddialar gündeme geldi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 21:30
Vartolu Sadettin Çukur'a ne zaman dönecek, dönecek mi, diziden ayrıldı mı?
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Show TV’nin aksiyon sahneleriyle nefes kesen dizisi Çukur, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Uzun süredir devam eden dizinin yeni bölümünde, Erdenet’i bitirmek için büyük çaba sarf eden Yamaç, bir sonraki hedefi için büyük bir saldırı yapacak. Bu sırada Yamaç tarafından Afganistan’a gönderilen Vartolu’nun diziye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

Vartolu Çukur’a ne zaman dönecek?

Çukur dizisinde Vartolu Sadettin karakterini canlandıran Erkan Koçak Köstendil, Temmuz ayında oğlu Marsel’in dünyaya gelmesiyle diziye ara vermişti. Evde oğlu ile birlikte vakit geçiren Köstendil, bu sırada Youtube projesiyle ilgilendi. Çukur’da ise Vartolu, Yamaç tarafından bir süreliğine Afganistan’a gönderildi.

Vartolu Çukur’a dönecek mi?

Yamaç’ın Vartolu’yu Afganistan’a göndermesiyle, Erkan Kolçak Köstendil’in diziden ayrıldığına dair iddialar gündeme geldi. Dizinin yapım ekibi tarafından konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle Vartolu’nun ilerleyen bölümde yeniden Çukur’a dönmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 11.01.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurVartolu SadettinErkan Kolçak Köstendil
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