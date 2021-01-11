Vartolu Sadettin Çukur'a ne zaman dönecek, dönecek mi, diziden ayrıldı mı?

Show TV’nin aksiyon sahneleriyle nefes kesen dizisi Çukur, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Uzun süredir devam eden dizinin yeni bölümünde, Erdenet’i bitirmek için büyük çaba sarf eden Yamaç, bir sonraki hedefi için büyük bir saldırı yapacak. Bu sırada Yamaç tarafından Afganistan’a gönderilen Vartolu’nun diziye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

Vartolu Çukur’a ne zaman dönecek?

Vartolu Çukur’a dönecek mi?

Çukur dizisindekarakterini canlandıran Erkan Koçak Köstendil, Temmuz ayında oğlu Marsel’in dünyaya gelmesiyle diziye ara vermişti. Evde oğlu ile birlikte vakit geçiren Köstendil, bu sırada Youtube projesiyle ilgilendi. Çukur’da ise Vartolu, Yamaç tarafından bir süreliğine Afganistan’a gönderildi.

Yamaç’ın Vartolu’yu Afganistan’a göndermesiyle, Erkan Kolçak Köstendil’in diziden ayrıldığına dair iddialar gündeme geldi. Dizinin yapım ekibi tarafından konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle Vartolu’nun ilerleyen bölümde yeniden Çukur’a dönmesi bekleniyor.