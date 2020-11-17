İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Vartolu Saadettin Çukur'a ne zaman dönecek, neden yok?

Vartolu Sadrettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılma haberi sevenlerini üzmüştü. Köstendil, diziden kendi isteği ile ayrıldığını açıklayarak ailesine zaman ayırmak istediğini ekledi. Vartolu dizide Afganistan'a giderek diziden ayrılacak.

17 Kasım 2020 Salı 00:38
Vartolu Saadettin Çukur'a ne zaman dönecek, neden yok?
Takip Et:

Çukur dizisinin sevilen oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil’in diziden ayrılma haberi sevenlerini üzdü. 102.bölümde Vartolu Sadrettin Afganistan’a gideceğini söyleyerek arkadaşlarıyla vedalaştı ve diziden ayrılmış oldu.


Diziden ayrıldan Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil’İn kendi isteği ise ailesine zaman ayırmak için diziden ayrıldığı biliniyor.

Çukur Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

Dizinin yayınlanacak olan 103. Bölümde Çukur rahat nefes alamayacak. Sefa’nın ve desteğini aldığı Erdenetlerin uğraşları karşısında Yamaç sürekli çaba harcayacak. Ayrıca kendisine yönlendirilen iftiralar karşısına da ne yapacağı merakla bekleniyor. Yapılan tüm bu saldırılara mahalle tek güç olarak karşılık verecek. Çukur, 103. Bölümde kendisine yapılacak saldırılarla mücadele içinde olacak.



Son Güncelleme: 17.11.2020 00:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VartoluSadrettinAyrılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!

Popüler Haberler

Vartolu Saadettin Çukur'a ne zaman dönecek, neden yok?
Master Chef Danilo Zanna restoranı nerdedir, nasıl gidilir?
Bulut Duman kimdir, nerelidir? Bulut Duman'a silahlı saldırı!
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
İnstagram reels nasıl çekilir? İnstagram reels kullanımı
Üniversite kaydı nasıl dondurulur? Üniversite dondurma süresi ne kadar?
2020 güncel süt parası ne kadardır? Süt parası sorgulama işlemleri
Netflix Bir Başkadır 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
BİM 17 Kasım 2020 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 17 Kasım 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Ücretsiz maske SMS kodu nasıl alınır? Eczaneden ücretsiz maske alma işlemleri
Yüzdelik dilim nedir? meb e okul lgs yüzdelik dilim öğrenme
Elif dizisi bitti mi, neden bitti? Kanal 7 Elif dizisi yeni sezonda devam edecek mi, bitti mi?
Turkcell Evde Kal 2 GB hangi paketlerde geçerli? Kampanya şartları neler?
Maaşı zamanında ödenmeyen çalışanlar ne yapmalı, hakları nelerdir?
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Kasım 2020
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak mı?
Kasım 2020 asgari ücret tutarı ne kadar? İşte, Kasım 2020 AGİ dahil asgari ücret tutarı AGİ tablosu
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 17 Kasım 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.