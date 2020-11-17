Vartolu Saadettin Çukur'a ne zaman dönecek, neden yok?

Çukur dizisinin sevilen oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil’in diziden ayrılma haberi sevenlerini üzdü. 102.bölümde Vartolu Sadrettin Afganistan’a gideceğini söyleyerek arkadaşlarıyla vedalaştı ve diziden ayrılmış oldu.

Diziden ayrıldan Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil’İn kendi isteği ise ailesine zaman ayırmak için diziden ayrıldığı biliniyor.

Çukur Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

Dizinin yayınlanacak olan 103. Bölümde Çukur rahat nefes alamayacak. Sefa’nın ve desteğini aldığı Erdenetlerin uğraşları karşısında Yamaç sürekli çaba harcayacak. Ayrıca kendisine yönlendirilen iftiralar karşısına da ne yapacağı merakla bekleniyor. Yapılan tüm bu saldırılara mahalle tek güç olarak karşılık verecek. Çukur, 103. Bölümde kendisine yapılacak saldırılarla mücadele içinde olacak.