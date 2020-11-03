Vartolu diziye veda mı etti, Çukur'dan ayrıldı mı? Erkan Kolçak Köstendil Çukur'a vedası

Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan 101.bölümünde sürpriz bir veda yaşandı. Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Vartolu Yamaç’ın isteği üzerine Afganistan’a giderek diziden ayrıldı.

Dizide Ben yokken öleyim deme, vurulma da diyerek ayrılan ikili, vedalaşarak ayrıldılar. Vartoluyu canladıran Erkan Kolçak Köstendil’İn diziden ayrılışı ise sevenlerini üzdü.

Erkan Kolçak Köstendil Diziden Neden Ayrıldı?

Vartolu’yu canlandıran Köstendil’in diziden kendi isteği ile ayrıldığı öğrenildi. Yakın zamanda çocuk sahibi olan oyuncunun diziden ayrılarak çocuğuna vakit ayırmak istediği öğrenildi.

İşte Vartolu ile Yamaç'ın vedalaştığı o anlar...

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