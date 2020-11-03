İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Vartolu diziye veda mı etti, Çukur'dan ayrıldı mı? Erkan Kolçak Köstendil Çukur'a vedası

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'dan üzen bir ayrılık yaşandı. Dizide Vartolu Sadrettin'e hayat veren Erkan Kolçak Köstendil diziden ayrılma kararı aldı. Aİlesi ile daha fazla ilgilenmek için diziden ayrılan Köstendil dizide ise Afganistan'a gitti.

03 Kasım 2020 Salı 18:20
Vartolu diziye veda mı etti, Çukur'dan ayrıldı mı? Erkan Kolçak Köstendil Çukur'a vedası
Takip Et:

Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan 101.bölümünde sürpriz bir veda yaşandı. Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Vartolu Yamaç’ın isteği üzerine Afganistan’a giderek diziden ayrıldı.

Dizide Ben yokken öleyim deme, vurulma da diyerek ayrılan ikili, vedalaşarak ayrıldılar. Vartoluyu canladıran Erkan Kolçak Köstendil’İn diziden ayrılışı ise sevenlerini üzdü.


Erkan Kolçak Köstendil Diziden Neden Ayrıldı?

Vartolu’yu canlandıran Köstendil’in diziden kendi isteği ile ayrıldığı öğrenildi. Yakın zamanda çocuk sahibi olan oyuncunun diziden ayrılarak çocuğuna vakit ayırmak istediği öğrenildi.

İşte Vartolu ile Yamaç'ın vedalaştığı o anlar...

VİDEO




Son Güncelleme: 03.11.2020 18:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VartoluVedaÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

Vartolu diziye veda mı etti, Çukur'dan ayrıldı mı? Erkan Kolçak Köstendil Çukur'a vedası
Tarifeye ek telefon alabilirmiyim? Fatura ve tarifeye ek telefon şartları
Çukur Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez diziden ayrılacak mı? Çukur yeni bölümden ilk sahne!
2020-2021 AUZEF-Anadolu-ATA AÖF sınav tarihleri
Eve ve arabaya yıldırım düşme ihtimali nedir? Eve ve arabaya yıldırım düşer mi?
Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Show TV Şeref Sözü dizisi neden erken final yaptı? Başka kanala geçer mi?
Evde bakım maaşı kimlere ödenmektedir? Evde bakım maaşı alma şartları
Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2020
3 Kasım ABD Başkanlık seçim sonuçlarında son durum nasıl? ABD seçimlerinde kim önde? Donald Trump ve Joe Biden seçim yarışı son durum
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı
Arka Sokaklar Şule kimdir? Gerçek adı nedir? Ecem Öz kimdir hakkında bilgiler
Günlük Burç Yorumları 10 Mayıs 2019 Cuma Günü Burcunuz Sizin İçin Ne Diyor?
Carrefour 17 Ağustos – 30 Eylül 2020 Axess kredi kartı kampanyası duyuruldu! Müşterilere 25 TL chip para kazanma fırsatı
İncir Ağacı dizisi oyuncuları ve konusu nedir? İncir Ağacı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı
Yemin dizisindeki Feride karakteri kimdir? Cansu Tuman nereli, yaşı kaç?
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2020 Bişektomi ameliyatı
TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Enflasyonu ve 2020 Kasım ayı resmi kira artışı zam oranları belli oldu!
Gelinim Mutfakta Zeynep neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? Zeynep geri dönecek mi?
30000 tl ye hangi arabayı almalıyım?
Sol Yanım dizisi oyuncuları kimlerdir? Star TV Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncuları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.