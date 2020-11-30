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Vartolu Çukur'a geri geliyor mu? Vartolu ne zaman dönecek?

Show TV ekranlarının sevilen yapımı Çukur yeni sezonunda da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Vartolu Saadettin (Erkan Kolçak Köstendil) diziden ayrıldı. Bu konuda Ay Yapımdan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 23:27
Vartolu Çukur'a geri geliyor mu? Vartolu ne zaman dönecek?
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Vartolu Çukur’a geliyor mu? Sevenleri bu haberi bekliyordu

Show TV ekranlarının popüler dizisi Çukur’ un sevilen karakterlerinden Vartolu Saadettin’ in diziye dönüp dönmeyeceği merak edilmektedir.

Vartolu Çukur’dan ayrıldı! Tekrar dönecek mi?

Her sezonunda izleyicileri büyüleyen Çukur 4. Sezonuyla da ilgileri üstüne çekti. Konusu dışında oyuncu kadrosuyla da beğenilen dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Vartolu Saadettin’ in uzun süredir ekranlarda olmaması hayranlarını meraka düşürdü.  Dizide rolünü telefon görüşmeleriyle devam ettiren oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kısa süre önce oyuncu olan karısıyla oğulları Marsel’i kucağına almıştı. Yoğun çekim temposu yaşadığı dönemde ailesine zaman ayırmak isteyen oyuncu diziyle yollarını ayırmak zorunda kaldı. Bir süredir yazıp yönettiği ve oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu 12 Numaralı Adam projesiyle de ilgilenmesi gerektiği iddia edilen oyuncunun Çukur’ a veda ettiği kesin değil.

Vartolu Çukur’u tamamen bıraktı mı?

Vartolu Saadettin’ in diziden çıktığı Ay Yapım tarafından resmi olarak açıklanmadı. Yapım şirketi ya da oyuncudan bu konuda herhangi bir açıklama olmadığı için senaristlerin Vartolu Saadettin’ i Çukur’a tekrar dahil edeceği düşünülüyor.  

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 23:27
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShow TvVartolu Saadettin
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