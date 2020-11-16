Vartolu Çukur'a geri dönecek mi, ayrıldı mı?

Çukur dizisinin Vartolu Sadettin’in Afganistan’a gidişi konu alındı. Yamaç’ın Vartolu’dan Afganistan’a gitmesini istemesi ve Vartolu’nun bunu isteksiz bir biçimde kabul etmesi dikkatleri çekti.

Çukur Erkan Kolçak Köstendil kimdir?

Erkan Kolçak Köstendil kimdir?

Son bölümde Yamaç ile vedalaşan Vartolu’nun yeni bölümde Afganistan’a gidişi anlatılacak. Vartolu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

1983 yılında dünyaya gelen Köstendil, Güz Sancısı, Sakarya Fırat, Ulan İstanbul ve Merhamet dizilerinde rol almıştır. Rol aldığı yapımlarda izleyicilerin beğenisini kazanan Köstendil, şimdilerde de Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat vermektedir.