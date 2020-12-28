Vartolu Çukur'a dönecek mi, ne zaman dönecek?

Show TV ekranlarında uzun süreden beri yayınlanan Çukur dizisinin her yeni bölümünde heyecan eksik olmuyor. Fenomen dizide seyircilerin gözü Vartolu’yu arıyor. Vartolu ne zaman dönecek? Çukur’a geri girebilecek mi? Gibi soruların cevapları merak konusu oldu.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Çukur bu akşam saat 20:00 itibariyle Show TV ekranlarında olacak. Seyirciler yeni bölümde Vartolu’nun olup olmayacağını merak etmeye başladı. Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil’in dizinin kadrosundan çıkacağı yönünde söylentiler gündemde yer almıştı. Dizi yönetiminde bu konu hakkında bir açıklama gelmemesiyle beraber Vartolu, Yamaç’ın isteği sonrasında Afganistan’a gitmişti.

Çukur Vartolu ne zaman dönecek?

Temmuz ayı içerisinde çocuk sahibi olan deneyimli oyuncu, diziden biraz zaman istemiş ve o arada da Youtube projesiyle ilgilenmeye başlamıştı. Köstendil, Çukur’un olaylarından bir süreliğine uzak durdu ama hayranlarının karşısına başka sürprizlerle çıktı.

Vartolu Sadettin Çukur'a dönecek mi?

Yamaç, Vartolu’nun Afganistan’a gitmesini istemiş ve Vartolu istemeyerek de olsa kabul etmek zorunda kalmıştı. Erkan Kolçak Köstendil’in dizinin kadrosundan ayrılacağı yönünde söylentiler de ortalıkta dolaşıyordu ancak dizi yönetimi bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmamıştı. Durum böyle olunca Vartolu’nun diziye yakın zamanda geri döneceği düşünülüyor.