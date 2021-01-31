Var Odası yorumcusu Bışar Özbey kimdir? Bışar Özbey hangi takımlıdır?

T100 ekranlarının yeni spor programı VAR odası yayın hayatına güçlü kadrosu ile başladı. Ümit Özat Evren Turhan ve eski hakem Deniz Ateş olurken programın sunuculuğunu Ertem Şener üstleniyor. Programa en son katılan yorumcu Avukat Bışar Özbey ise merak edilmeye başlandı.

Cuma, cumartesi ve Pazar günleri yayınlanan VAR Odası programı büyük ilgi ile takip ediliyor.

Bışar Özbey kimdir?

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Özbey üniversite hayatını 3 yılda tamamlayarak Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. Türkiye’nin en tanınan bürolarında staj eğitimi alan Özbey 2014 yılında Özbey Hukuk ve Danışmanlık bürosunu kurmuştur. Yüksek Lisans eğitimini de Beykent Üniversitesinde yapan Özbey 2019 – 2020 yıllarında Sakaryaspor’da yöneticilik yapmıştır.

2020 – 2021 yılı için Akhisar Belediyespor’da asbaşkanlık yapmaya başlayan Bışar Özbey halen aktif olarak asbaşkanlık yapmaktadır. İleri seviye İngilizce bilen başarılı avukat evlidir.

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