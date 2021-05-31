Valentina Zenere kimdir? Güzel oyuncunun hayatı ile ilgili merak edilenler

Valentine Zenere 15 Ocak 1997 tarihinde Arjantin’in Buenos Aires şehrinde gözlerini açmıştır. Aslen de Arjantin asıllıdır. Güzel oyncu 1,64 boyunda ve 53 kilodur. Gözleri mavi renk ve burcunun kova olduğu bilinmektedir.

İzleyiciler özellikle Disney Channel da yayınlanan Soy Luna programında Ambar Smith karakteriyle tanınmıştır. Hayran kitlesi bu program ile artmıştır. 6 yaşındayken oyunculuk hayatına adım atmıştır. Bugüne kadar da birçok ödül kazanmıştır.

2012 yılından beri Marcos De Pietri ile birliktedir. Oyunculuk hayatının yanı sıra şarkılarıyla da dikkatleri çekmiştir. Profugos, Camino, Chicas Asi, Sobre Ruedas isimli birden fazla şarkıyı söylemiştir.

İlk dizi oyunculuğu deneyimini Casi Angeles adlı dizide Alai Inchausti karakteri ile gerçekleştirmiştir.

Hayranları kendisine Zenerista demektedir. Şeker ve tatlıya karşı bir düşkünlüğü vardır. Pop ve Reggae tarzında muzikler dinlemektedir. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaktadır. Instagram’da 6,7 milyonun üzerinde takipçisi bulunmaktadır.