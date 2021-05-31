İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Valentina Zenere kimdir? Güzel oyuncunun hayatı ile ilgili merak edilenler

Valentina Zenere, Dünya çapında bir üne sahiptir. Disney Channel'daki programla ünlenlenmiştir. Güzel oyuncu ile ilgili detaylar merak edilmektedir. Valentina Zenere kimdir? 04.04.2021 tarihli haberimizde güzel oyuncuyla ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:24
Valentina Zenere kimdir? Güzel oyuncunun hayatı ile ilgili merak edilenler
Takip Et:

Valentine Zenere 15 Ocak 1997 tarihinde Arjantin’in Buenos Aires şehrinde gözlerini açmıştır. Aslen de Arjantin asıllıdır. Güzel oyncu 1,64 boyunda ve 53 kilodur. Gözleri mavi renk ve burcunun kova olduğu bilinmektedir.

İzleyiciler özellikle Disney Channel da yayınlanan Soy Luna programında Ambar Smith karakteriyle tanınmıştır. Hayran kitlesi bu program ile artmıştır. 6 yaşındayken oyunculuk hayatına adım atmıştır. Bugüne kadar da birçok ödül kazanmıştır.

2012 yılından beri Marcos De Pietri ile birliktedir. Oyunculuk hayatının yanı sıra şarkılarıyla da dikkatleri çekmiştir. Profugos, Camino, Chicas Asi, Sobre Ruedas isimli birden fazla şarkıyı söylemiştir.

İlk dizi oyunculuğu deneyimini Casi Angeles adlı dizide Alai Inchausti karakteri ile gerçekleştirmiştir.

Hayranları kendisine Zenerista demektedir. Şeker ve tatlıya karşı bir düşkünlüğü vardır. Pop ve Reggae tarzında muzikler dinlemektedir. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaktadır. Instagram’da  6,7 milyonun üzerinde takipçisi bulunmaktadır.


Son Güncelleme: 31.05.2021 11:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Valentina ZenereValentina Zenere Kimdir ?Arjantinli ünlüler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Gökalp kimdir? Nerelidir? Serdar Gökalp kaç yaşındadır?
Serdar Gökalp kimdir? Nerelidir? Serdar Gökalp kaç yaşındadır?
Filiz Cercis kimdir? Filiz Cercis hayatı ve projeleri
Filiz Cercis kimdir? Filiz Cercis hayatı ve projeleri
Bulut Genç kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir? Nereli ve kaç yaşında?
Bulut Genç kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir? Nereli ve kaç yaşında?
Yıldız Asyalı kimdir?
Yıldız Asyalı kimdir?
Güray Görkem kimdir? Güray Görkem görev aldığı dizi ve filmler
Güray Görkem kimdir? Güray Görkem görev aldığı dizi ve filmler
Burak Khan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Burak Khan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Valentina Zenere kimdir? Güzel oyuncunun hayatı ile ilgili merak edilenler
31 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?
Kanal D'de 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde ne var? Kanal D 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Serdar Gökalp kimdir? Nerelidir? Serdar Gökalp kaç yaşındadır?
Bugün hangi maçlar var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi maç programı
31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışında neler var?
İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir?
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV dizi, film ve programları
Filiz Cercis kimdir? Filiz Cercis hayatı ve projeleri
Show TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı ne? İlhan Şen oynadığı diziler
50.000 TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller 2021
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 30 Mayıs 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
TV 8 canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
TRT 1 canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
TV 8 canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Yıldız Asyalı kimdir?
TV 8 canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.