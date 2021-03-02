İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu

Star TV ekranlarında yayınlanan Evdeki Mutluluk programı için başvuru nasıl yapılır? Haberimizin detayında anlatılmaktadır. Programın sunuculuğunu üstlenen Vahe Kılıçarslan her hafta başka bir eve konuk oluyor. İşte haberin devamı.

02 Mart 2021 Salı 10:23
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Takip Et:

Televizyonların vazgeçilmez sunucusu Vahe Kılıçarslan ile Evdeki Mutluluk programı her hafta birini mutlu etmeye devam ediyor. Kılıçarslan, katıldığı evlerin eksikliklerini tamamlayarak ev sahiplerini sevindiriyor. Sizlerde evinizdeki eksiklikleri Vahe Kılıçarslan ile tamamlamak isterseniz başvuru yapabilirsiniz.

Evdeki Mutluluk'a katılmak için Türkiye'nin birçok noktasından başvurular alınmaktadır. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi başta olmak üzere bu illerde çekimleri gerçekleştiriliyor. Evinizde Vahe esintisi inceliklerle seçilen eşyaları görmek isterseniz buna bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Özgün ve şık aynı zamanda ihtiyaç doğrultusunda tamamlanan ayrıntılar evinize gelmektedir.

Programa katılım şartlarını eksiksiz ve doğru bir şekilde formu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Şans belki gelecek hafta size güler. Hem evinizdeki ihtiyaçları gidermiş olur hemde Vahe Kılıçarslan'ın zevkine göre evinizin geri kalanlarını tamamlayabilirsiniz. 

Programa başvuruda bulunmak için; https://www.startv.com.tr/program/vahe-ile-evdeki-mutluluk/basvuru adresine tıklayarak bu süreci başlatabilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.03.2021 10:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
StartvVahekılıçarslanEvdekimutluluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
ATV Hercai dizisi senaristi değişti

Popüler Haberler

Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 2 Mart 2021 Salı
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2021 Askerlik işlemleri
Emekli promosyon yenileme nasıl yapılır? 2021 Emekli promosyonları ne zaman ödenecek?
Emeklilik başvurusu nasıl yapılır, emeklilik başvurusunda gerekli evraklar nelerdir? 2021 erken emeklilik şartları
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
HES kodu almak istiyorum, nerden nasıl alabilirim? 2021 HES kodu alma yöntemleri
Engelli hakları nelerdir? 2021 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
Vakıfbank havale ve eft işlemleri için ne kadar ücret alıyor? 2021
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021
Masterchef Mehmet şef ve Barbaros neden kavga etti? Mehmet Şef'in çıldırdığı anlar!
Kefilsiz 100.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? Kefilsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Bankalar kefil istemeden 100.000 TL krediyi hangi şartlar da veriyor?
Kamuda mülakat ve sözlü sınav kalkacak mı?
2021 Cumhurbaşkanı maaşı, milletvekili ve bakanlar ne kadar maaş alıyor?
Torun bakım maaşı nedir? Kimlere ödenir? Torun bakma maaşı şartları ve başvuru detayları
2 Mart 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
Süt Parası nasıl sorgulanır? Emzirme ödeneği başvuru şartları nelerdir?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Mart 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
2021 Güncel bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler kaç para maaş alıyor?
2 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.