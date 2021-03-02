Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu

Televizyonların vazgeçilmez sunucusu Vahe Kılıçarslan ile Evdeki Mutluluk programı her hafta birini mutlu etmeye devam ediyor. Kılıçarslan, katıldığı evlerin eksikliklerini tamamlayarak ev sahiplerini sevindiriyor. Sizlerde evinizdeki eksiklikleri Vahe Kılıçarslan ile tamamlamak isterseniz başvuru yapabilirsiniz.

Evdeki Mutluluk'a katılmak için Türkiye'nin birçok noktasından başvurular alınmaktadır. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi başta olmak üzere bu illerde çekimleri gerçekleştiriliyor. Evinizde Vahe esintisi inceliklerle seçilen eşyaları görmek isterseniz buna bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Özgün ve şık aynı zamanda ihtiyaç doğrultusunda tamamlanan ayrıntılar evinize gelmektedir.

Programa katılım şartlarını eksiksiz ve doğru bir şekilde formu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Şans belki gelecek hafta size güler. Hem evinizdeki ihtiyaçları gidermiş olur hemde Vahe Kılıçarslan'ın zevkine göre evinizin geri kalanlarını tamamlayabilirsiniz.

Programa başvuruda bulunmak için; https://www.startv.com.tr/program/vahe-ile-evdeki-mutluluk/basvuru adresine tıklayarak bu süreci başlatabilirsiniz.