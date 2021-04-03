Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru şartları neler, başvurular ücretli mi? Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru yolları

Vahe ile Evdeki Mutluluk, Pazar günleri Star TV ekranlarında yayınlanan bir dekorasyon programıdır. Vahe Kılıçarslan'ın hazırlayıp sunduğu Evde Vahe ve Mutluluk programı 18 yıldan beri Vahe Kılıçarslan'ın harika bir sunumuyla ekranlarda. Yoksul ve muhtaç insanları önemseyen, evlerine mutluluk getiren program, uzun yıllardır yüksek reyting ile yayın hayatına sürdürmüştür.

Vahe ile Evdeki Mutluluk, Star TV'de yayınlanan günlük programlardan biriyle birçok aileye dokunmuştur. Vahe ile Evdeki Mutluluk, her Pazar Star TV'de yayınlanmaktadır. Vahe Kılıçarslan'ın sunumu ile evlerimizin misafiri olan program, 2001 yılında başladığı yolculuğunun 18. yılını doldurmuştur. Deneyimli sunucu Vahe Kılıçarslan 19 yaşında olan programını çekmeye devam ediyor.

Vahe ile Evdeki Mutluluk programına katılım koşulları

Vahe ile Evdeki Mutluluk programına katılmak ücretli mi?

Vahe Kılıçarslan'ın hazırlayıp sunduğu Vahe ile Evdeki Mutluluk programında yer almanın birkaç adımı var. Evinizi sıfırdan dekore etmek istiyorsanız öncelikle web sitesinde bulunan başvuru formunu dikkatlice doldurmalısınız. Başvuru formunda yer alan sorulara doğru ve net cevaplar vermeniz güveninizi ve geri dönüşünüzü hızlandıracaktır. Bu nedenle başvuru formunu dikkatlice okuyup doğru bilgilerle ekibe göndermeniz size geri dönme olasılığını artıracaktır.

Programa katılımlarda ücret alınmamaktadır. Ancak sizi arayıp para isteyen dolandırıcıların isteklerini göz ardı ediniz. Program hiçbir şekilde para talep etmemektedir.

Programın amacı nedir?

Tüm şehirleri dolaşan ve ev tadilatı düşünenlerin ihtiyaçlarını evinde devam etmek isteyenler yarışmaya kabul ediliyor. Gerçekten ihtiyacı olan ve evini yenileme fırsatı bulamayan kişilerin evlerine giden program, evin tadilat gerektiren kısımlarını ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Program hangi şehirlere gidiyor?

Vahe Kılıçarslan’ın sunuculuk koltuğunda oturduğu program, Türkiye'nin birçok şehrine gidiyor. Vahe ile Evdeki Mutluluk programı yalnızca belirli bir bölgeye değil, tüm illere seyahat eder. Programa adaylar arasından seçilen kişilerin evleri dekore edilir.