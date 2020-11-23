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Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru şartları

Uzun senelerdir televizyon ekranlarında izleyicileri ile buluşan Vahe ile Evdeki Mutluluk programı geri dönüyor. Dar gelirli ailelerin evlerinin yeniden dekore edildiği program için başvurular toplanmaya başladı bile...

23 Kasım 2020 Pazartesi 22:14
Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru şartları
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Vahe Kılıçarslan 2020 senesinde de Evdeki Mutluluk programı ile ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanan ve Vahe Kılıçarslan tarafından sunulan Vahe ile Evde Mutluluk programı izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz sezon final yaparak ekranlara veda eden programın yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayacağı açıklandı Diğer yandan da programa katılmak isteyen vatandaşlar başvuru formunu araştırmaya başladılar.

Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru formu

Senelerdir Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan program da Vahe Kılıçarslan her bölümde bir eve giderek bu evin onarımını ve değişimini gerçekleştiriyor. Özellikle durumu iyi olmayan ailelerin evlerinin baştan sona yenilendiği programda mutluluk gözyaşları sel oluyor.

Vahe ile Evdeki Mutluluk programına katılarak evinin baştan sona yenilenmesini isteyen izleyiciler programa nasıl başvurabileceklerini merak ediyorlar. Aşağıdaki kısımda Vahe ile Evdeki Mutluluk programına başvuru formlarının doldurulabileceği intenet sitesi yer alıyor.


Başvuru formları doldurulurken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunuyor. Başvurular gönderilirken yalnızca kanalın resmi intenet adresi üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Buna bağlı olarak da başvurular yalnızca tek bir adres üzerinden değerlendirilmeye alınıyor. Resmi intenet adresi dışında adreslere başvuru formu gönderilmesi halinde bu formlar değerlendirilmeye alınmıyor. Aşağıdaki kısımda başvuru formu kapsamında sorulan sorular yer alıyor.

  • ADINIZ SOYADINIZ:
  • FOTOĞRAFINIZ:
  • MEDENİ DURUMUNUZ:
  • DOĞUM TARİHİNİZ:
  • EĞİTİM DURUMUNUZ:
  • TELEFON NUMARANIZ:
  • YAŞADIĞINIZ ŞEHİR:
  • ADRESİNİZ:
  • KİMİNLE YAŞIYORSUNUZ?
  • DEKORE EDİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZ ALANIN FOTOĞRAFI:
  • EVİNİZDE DEĞİŞİKLİK İSTEME SEBEBİNİZ:

Başvuru formunun başarılı bir şekilde iletilmesi sonrasında düzenli olarak e-posta kutularının kontrol edilmesi gerekiyor. Başvuruların kabul görmesi halinde kişilerle iletişime geçiliyor ve belirlenen tarihler arasında onay verilmesi gerekiyor. Buna bağlı olarak başvurusu onaylanan kişiler belirtilen sürelerde geri dönüş yapmazsa yeni bir ev belirleniyor.

Vahe ile Evdeki Mutluluk hakkında

Vahe ile Evdeki Mutluluk programı Pazar günleri saat 11.00’da izleyicileri ile buluşacak. Bizzat Vahe Kılıçarslan tarafından hazırlanan programda maddi durumu sıkıntılı olan ve dar gelirli denebilecek ailelere destek olunması amacı ile evlerinin bir bölümü yeniden dekore ediliyor. Türkiye’nin pek çok farklı şehrine giderek insanların yüzünü güldüren Vahe Kılıçarslan yeniden dekore edilecek olan evleri kendisi seçiyor ve iletişime geçerek randevu veriyor. Program kapsamında yapılan yenilikler için vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmiyor.

Vatandaşların Vahe ile Evdeki Mutluluk programına başvuruları ve program hakkındaki her türlü konu hakkında iletişime geçebilecekleri telefon numarası aşağıdaki kısımda yer alıyor.

  • +90 (212) 335 00 00


Son Güncelleme: 23.11.2020 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Star TvVahe KılıçarslanVahe Ile Evde Mutluluk
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