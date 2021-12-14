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Vacation Friends filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Bu yaz vizyona giren ve oyuncu kadrosunda birbirinden renkli isimlerin yer aldığı Vacation Friends filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgileri içeriğimizde derledik.

14 Aralık 2021 Salı 01:02
Vacation Friends filminin konusu ve oyuncu kadrosu
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Vacation Friends filmi, 27 Ağustos 2021 tarihinde vizyona girmiştir. ABD yapımı film, macera ve komedi türünde yer alıyor. Filmin senaryosunu Tom Mullen, Tim Mullen ve Clay Tarver kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Clay Tarver oturuyor.

Vacation Friends konusu

Filmde Marcus ve Emily, maceraperest arkadaşları Ron ve Kyla ile beraber Mexico tatiline giderler. Anı yaşarken kendilerini kaybeden dostlar çılgınca bir hafta geçirirler. Aylar sonra Ron ve Kyla, davet edilmeden Marcus ve Emily’nin düğününe gelir. Bu ziyaretten sonra arkadaşlıkları artık gerçeğe dönüşecektir.

Vacation Friends oyuncu kadrosu

John Cena (Ron)

Lil Rel Howery (Marcus Parker)

Yvonne Orji (Emily Parker)

Meredith Hagner (Kyla)

Andrew Bachelor (Gabe)

Lynn Whitfield (Suzanne Conway)

Robert Wisdom (Harold Conway)

Tawny Newsome (Broke)

Kamal Bolden (Bennet)

Barry Rothbart (Darren)

Anna Maria Horsford (Nancy)



Son Güncelleme: 14.12.2021 01:02
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Anahtar Kelimeler:
Vacation FriendsJohn Cena
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