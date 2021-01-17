Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Uzaydan Gelen Fırtına filmi televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Vizyona girdiği dönem bilim kurgu türünde çok başarılı olarak gösterilen filmde yaşanan doğal afetler ile yaşanan korkunç olaylar dünyayı çok farklı bir yer haline getirmiştir.
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu
Uzaydan Gelen Fırtına filminin yönetmen koltuğunda Dean Devlin, Danny Cannon ikilisi yer alırken filmin oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Conish, Ed Harris, Andy Garcia gibi önemli isimler yer alıyor.
Son Güncelleme: 17.01.2021 01:40