Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Uzaydan Gelen Fırtına filmi televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Vizyona girdiği dönem bilim kurgu türünde çok başarılı olarak gösterilen filmde yaşanan doğal afetler ile yaşanan korkunç olaylar dünyayı çok farklı bir yer haline getirmiştir.

Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu

Dünyada birçok doğal afet yaşanmaya başlamış ve birçok ülke başkanı bu konu üzerinde görüşmeye başlamıştır. Liderler bir network hazırlayarak, iklimi kontrol altına alıp insanların yaşaması için bir ortam sağlamak istemektedir. Ancak bu sistem istenildiği gibi bir sonuç vermez. Dünya çapında oluşan manyetik bir fırtına tüm dünyayı yok etme tehlikesini ortaya çıkarır. Bir grup bilim insanı ise sistemi kapatmak ve dünyayı kurtarmak için zamana karşı yarışmaya başlar.

Uzaydan Gelen Fırtına filminin yönetmen koltuğunda Dean Devlin, Danny Cannon ikilisi yer alırken filmin oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Conish, Ed Harris, Andy Garcia gibi önemli isimler yer alıyor.