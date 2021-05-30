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Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak yaz dizilerinden birisi olan Uzak Şehrin Masalı oyuncuları belli oldu. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehrin Masalı dizisi merak edildi. Peki Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? detaylar haberimizde yer almaktadır.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:44
Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
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FOX TV ekranlarında yayınlanacak yaz dizilerinden birisi olan Uzak Şehrin Masalı oyuncuları belli oldu. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehrin Masalı dizisinin yapımcılığını 25 Film üstlenecektir. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın yer aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisinin senaristi ise Can Sinan’dır. Çekimleri Kars’ta başlayacak olan Uzak Şehrin Masalı dizisinde senaryo ilerledikçe çekimler İstanbul’da devam edecektir. Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda ise Aslıhan Güner yer almaktadır. 

Uzak Şehrin Masalı oyuncuları 

Aslıhan Güner

17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da doğan Aslıhan Güner Kılıç Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk dersi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Sırlar Dünyası dizisi ile yaşayan Aslıhan Güner Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Karaca Hatun karakteri ile oldukça sevilmiştir. Kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile evli olan Aslıhan Güner son zamanlarda Kehribar ve Kızılelma dizilerinde rol almıştır. Son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Aslıhan Güner, Uzak Şehrin Masalı dizisinde Umay karakterini canlandıracaktır. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri için uzun süre Ordu’da kalan Aslıhan Güner Uzak Şehrin Masalı dizisi için ise uzun bir süre Kars’ta kalacaktır.


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:44
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