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Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?

FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Haberimizde dizi ile ilgili ayrıntılara yer verdik.

17 Eylül 2021 Cuma 22:54
Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?
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FOX TV ekranlarında Uzak Şehrin Masalı adlı yeni bir dizi yayınlanmaya başladı. İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Zeynep Eronat ve Begüm Birgören gibi başarılı isimler yer alıyor.

Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?

Uzak Şehrin Masalı dizisinde, kaçak bir adam ile güçlü bir kadının yollarının kesiştiği hikaye anlatılıyor. Dizinin ilk bölümünde, uzun yıllar kocası tarafından zulüm gören Umay, çocuklarını alarak evi terk eder. Umay, doğduğu köye dönerken küs olduğu ablası Sonay’a sığınır. Aralarındaki buzları eriten kardeşler, ailelerinden kalan mandırayı yeniden işletmeye başlayarak hayata tutunmaya çalışırlar. Ancak Umay’ın hayatı karşısına çıkan gizem dolu bir adam yüzünden değişir.


Son Güncelleme: 17.09.2021 22:54
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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan GünerFox TvUza şehrin Masalı
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