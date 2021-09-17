Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?

ekranlarında Uzak Şehrin Masalı adlı yeni bir dizi yayınlanmaya başladı. İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin oyuncu kadrosunda, Barış Kılıç, Timur Acar, Zeynep Eronat ve Begüm Birgören gibi başarılı isimler yer alıyor.

Uzak Şehrin Masalı dizisinde, kaçak bir adam ile güçlü bir kadının yollarının kesiştiği hikaye anlatılıyor. Dizinin ilk bölümünde, uzun yıllar kocası tarafından zulüm gören Umay, çocuklarını alarak evi terk eder. Umay, doğduğu köye dönerken küs olduğu ablası Sonay’a sığınır. Aralarındaki buzları eriten kardeşler, ailelerinden kalan mandırayı yeniden işletmeye başlayarak hayata tutunmaya çalışırlar. Ancak Umay’ın hayatı karşısına çıkan gizem dolu bir adam yüzünden değişir.