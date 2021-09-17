Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?
Uzak Şehrin Masalı dizisinde, kaçak bir adam ile güçlü bir kadının yollarının kesiştiği hikaye anlatılıyor. Dizinin ilk bölümünde, uzun yıllar kocası tarafından zulüm gören Umay, çocuklarını alarak evi terk eder. Umay, doğduğu köye dönerken küs olduğu ablası Sonay’a sığınır. Aralarındaki buzları eriten kardeşler, ailelerinden kalan mandırayı yeniden işletmeye başlayarak hayata tutunmaya çalışırlar. Ancak Umay’ın hayatı karşısına çıkan gizem dolu bir adam yüzünden değişir.
Son Güncelleme: 17.09.2021 22:54