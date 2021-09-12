Uzak Şehrin Masalı dizisi nerede çekiliyor?

Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor?

Dizinin tanıtımlarının yayınlanmasının ardından, Uzak Şehrin Masalı dizisini heyecanla bekleyen izleyiciler dizinin nerede çekildiği de merak etmeye başladı. Yayınlanan tanıtımlardan görüldüğü üzere Kürşat Eroğlu karakterinin oldukça dağlık bir alanda koşması, Umay karakterinin kocasıyla trenle kaçması gibi sahneler izleyenlerin dizinin nerede çekildiğine dair akıllarında soru işaretleri bırakmıştır. Dizi, onaylandıktan sonra Kars ilinde çekimlerin başlanmıştır. Çekimlerine başlanan ve ilk bölümünün 12 Eylül günü yayınlanması beklenen dizi Kars’ın birçok doğal güzelliğine de ev sahipliği yapmaktadır. Çekimlere Kars’ta devem edecek dizi, ilerleyen bölümlerinde de birçok doğal güzelliği seyircilere sunmaya devam edeceğini şimdiden belli etmektedir. Dizide kocasından gördüğü zulümlerden ötürü bir anne ve çocuklarının kaçışını ve hayatlarının hiç beklemedikleri bir anında karşılarına çıkan Kürşat adında bir adamla kaçış dolu dram hikayesi konu alınmaktadır.

Yeni dizi Uzak Şehrin Masalı

Dizi, tanıtım filmlerini ve fragmanlarını yayınladıktan sonra ekranlardaki yerini ne zaman alacağı merak edilmeye başlanmıştı. Dizi çekimlerinin hızla devam ettiği bu günlerde dizinin ilk bölümü içinde yayın tarihi verildi. 12 Eylül Pazar akşamı, Uzak Şehrin Masalı dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.