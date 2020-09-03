Uzak Ara Eğlence programının erken final yapma sebebi ne?

26 Temmuz akşamı yayınlanmaya başlayan Uzak Ara Eğlence programında maalesef işler beklendiği gibi gitmedi. Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Alper Kul ve Belgim Bilgin jüri üyesi olarak yer alsa da Uzak Ara Eğlence gerçek bir eğlence programıydı ancak maalesef beklenen reytingleri alamadı.

Uzak Ara Eğlence Neden Final Yaptı?

Güzel oyuncu ve sunucu Pelin Akil'in ev sahipliğini yaptığı Uzak Ara Eğlence, Hazal Kaya ve Deniz Baysal gibi isimler tarafından ağırlanarak oyuna lezzet katıyor. Ancak yarışmada ev sahibi ve jüri üyeleri iyi performans göstermesine rağmen Uzak Ara Eğlence projesinin konsepti ilgi çekici olamadı. Özellikle oyundaki kafiye ve jüriye güvenip güvenmeme gibi kısımları seyirci beğenmedi.

Uzak Ara Eğlence projesinin jürisiyle altı bölümden oluşan bir sözleşme imzalandı ve birçok yönetici de Uzak Ara Eğlence projesinin geleceği konusunda endişeliydi. Bu endişeler doğru çıktı ne yazık ki Uzak Ara Eğlence programı Kanal D'nin genel reytingine ulaşamadı. Bu reytinglerle Kanal D yönetimi Uzak Ara Eğlence projesine devam etmek istemedi.

Uzak Ara Eğlence Neden Yok?

Uzak Ara Eğlence programı 6 Eylül Pazar akşamı final yapıldığından dolayı ekranda artık yer alamayacak. Eğer programa son verilmeseydi Maria İle Mustafa adlı dizinin başladığı akşam reyting bakımından daha da düşecekti ve daha fazla zarara uğranacaktı.