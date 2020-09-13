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Uzak Ara Eğlence programındaki dış ses kime ait? Abdullah Oğuz yapımları ve hayatı

Okurlarımızın merakla bekledikleri Uzak Ara Eğlence programındaki dış ses kime ait? Abdullah Oğuz yapımları ve hayatı ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Pazar günü yayınlanan 13-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Uzak Ara Eğlence programındaki dış ses kime ait? Abdullah Oğuz yapımları ve hayatı başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 18:19
Uzak Ara Eğlence programındaki dış ses kime ait? Abdullah Oğuz yapımları ve hayatı
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Uzak Ara Eğlence programı ilk bölümüyle 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 22.15’te izleyicilerle buluşacak. Programda her hafta bir ünlü isim konuk olarak dış sesle sohbet edecek. Ünlü isimlerin doğal hallerinin daha yakından tanınabilmesini sağlayacak ve büyük bir eğlence yaşatmaya hazırlanan Uzak Ara Eğlence her Pazar Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.


Programa konuk olacak ilk isim Can Bonomo olacak. Bonomo’dan sonra konuk olacak isimler arasında Gülben Ergen, Reha Özcan ile Alper Kul yer alıyor.

Uzak Ara Eğlence dış ses kimdir?

Uzak Ara Eğlence programının dış sesi görevini yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz üstlenecek.

Abdullah Oğuz kimdir?

1958 Haziran ayında İstanbul’da dünyaya gelen Abdullah Oğuz, Marmara Üniversitesi İİBF mezunudur. İlk çıkışını O Şimdi Asker filmiyle yapan Oğuz, 1987 yılından bu yana yapımcılık yapmakta ve ANS yapımın sahibidir.



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:19
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