İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir? Abdullah Oğuz hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında ünlüleri yakından tanıtacak Uzak Ara Eğlence programı dış ses görevini üstlenecek isim belli oldu. Abdullah Oğuz hakkında bilgiler ve programla ilgili merak edilenler ortaya çıktı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:31
Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir? Abdullah Oğuz hakkında bilgiler
Takip Et:

Uzak Ara Eğlence programı ilk bölümüyle 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 22.15’te izleyicilerle buluşacak. Programda her hafta bir ünlü isim konuk olarak dış sesle sohbet edecek. Ünlü isimlerin doğal hallerinin daha yakından tanınabilmesini sağlayacak ve büyük bir eğlence yaşatmaya hazırlanan Uzak Ara Eğlence her Pazar Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.


Programa konuk olacak ilk isim Can Bonomo olacak. Bonomo’dan sonra konuk olacak isimler arasında Gülben Ergen, Reha Özcan ile Alper Kul yer alıyor.

Uzak Ara Eğlence dış ses kimdir?

Uzak Ara Eğlence programının dış sesi görevini yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz üstlenecek.

Abdullah Oğuz kimdir?

1958 Haziran ayında İstanbul’da dünyaya gelen Abdullah Oğuz, Marmara Üniversitesi İİBF mezunudur. İlk çıkışını O Şimdi Asker filmiyle yapan Oğuz, 1987 yılından bu yana yapımcılık yapmakta ve ANS yapımın sahibidir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 15:31
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Popüler Haberler

Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir? Abdullah Oğuz hakkında bilgiler
HalkBank’tan sosyal hayatı destekleme kredisi 3 bin - 30 bin TL kredi 6 ay ödemesiz
50.000 TL ve 100.000 TL arasında borç kapatma kredisi
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi randevu alma ve Laboratuvar sonuçları öğrenme
2020 en düşük yüzdelik dilime sahip Fen Liseleri (MEB)
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi yapılandırma
Esnaf Kefalet Kredisi almak için gerekli koşullar nelerdir?
Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?
Asgari ücretli çalışan maaşlarına 350 TL zam gelecek
Pasaport yenileme ve yeni pasaport harç ücreti ne kadar?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia kimdir? Hangi mevkide oynuyor?
Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi, konusu nedir?
2020 oğlu veya eşi askere gidenler için devlet, maddi yardım başvuru şartları
Gelir belgesiz en yüksek kredi veren bankalar hangileridir? Gelir belgesiz 100000 TL'ye kadar kredi müjdesi
TOKİ ertelenen taksitlerden faiz alacak mı, ödemeler ne zaman nasıl yapılacak?
Kiralık araba sözleşmesinde ve araç kiralarken dikkat etmeniz gereken hususlar
Çatı Katı Aşk dizisinin tekrarları ne zaman, hangi gün saat kaçta?
Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
Maske cezası e devletten nasıl bakılır? 2020 maske cezası nereye gelir?
Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
TOKİ'den yeni konut projesi 359 TL’ye ev sahibi olabilirsiniz..!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.