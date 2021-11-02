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Uyurken yaşadığımız tuhaf gerçekler nelerdir?

Dinlenmek ve enerji toplamak için başvurduğumuz ilk şey uyumaktır. Lakin çoğu insanın merak ettiği bir konu vardır. O da uyur haldeyken neler olduğudur. İnsanlar uyku esnasında tuhaf birçok şey yaşayabilir lakin bunun farkında olmazlar. Peki uyurken yaşanılan tuhaf gerçekler nelerdir? İşte detaylar...

02 Kasım 2021 Salı 06:27
Uyurken yaşadığımız tuhaf gerçekler nelerdir?
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Uyku, gün içindeki yorgunluğun atılması için yapılması gereken en önemli aktivitedir. Lakin uyku esnasında insanlar farkında olmadan tuhaf şeyler yaşamaktadır. Peki bu tuhaflıklar nelerdir? Bu yazımızda sizlere uyurken yaşanılan tuhaf gerçekleri anlattık. İşte konuya ilişkin detaylar…

Bu yazımızda insanların uyku esnasında yaşadığı tuhaf gerçeklerden bahsedeceğiz. Yaşanılan bu tuhaf gerçeklerin altında ne yattığı, insanların uyku halinde iken bunları neden yaşadığını aktaracağız. Peki insanlar neden uyku esnasında bu durumları yaşarlar. Bunun bilinçaltı ile alakası var mı? İşte uyku esnasında yaşanan tuhaf gerçekler ve nedenleri…

Uyurken Yaşadığımız Tuhaf Gerçekler

 şunlardır:
  • Uyku ile öğrenme arasındaki bağ
  • Uyku felci
  • Uykuda görülen halüsinasyonlar
  • Uykuda konuşma
  • Rüya içinde rüya görme
  • Uykudan irkilerek uyanma
  • Uykuda düşme hissi
  • Vücudunu uyurken görmek
  • Uykuda problem çözmek
  • Uyurgezerlik

Uyku ile öğrenme arasındaki bağ nedir?

Uyurken yaşanılan tuhaf gerçeklerin başında uyku ile öğrenme arasındaki bağ gelmektedir. Üniversitelerin araştırmaları kapsamında uyku ile öğrenme arasında bir bağ olduğu ortaya konulmuştur. Uyku sırasında insan hafızasının daha fazla bilgi kaydettiği uzmanlar tarafından açıklanmıştır. Bunun yanı sıra birçok bilginin uyku esnasında verilebileceğini ve hatta bu bilgilere eklemeler yapılabileceğini belirtilmektedir.

Uyku felci nedir?

Uyurken yaşanılan tuhaf gerçeklerden bir diğeri de uyku felcidir. Kimileri uykuya daldıktan sonra uyku felci yaşamaktadır. Bunun nedeni ise beynin uyku esnasında uyanık olmasıdır. Uykuda iken beynin uyanık olduğu durumlarda kasların hala uykuda olması, insanların felç geçirdiklerini düşünmelerine neden olabilmektedir.

Uykuda görülen halüsinasyonlar nedir?

Uyku esnasında yaşanan tuhaf gerçeklerden diğeri de uykuda halüsinasyon görmektir. Çoğu insan uykuya dalacakken tuhaf şeyler gördüklerini söyleyebilir. Görülen bu şeyler genelde korkunç yüzler ya da canavarlar olarak dile getirilir. Halüsinasyon görme durumu daha çok çocuklarda olmaktadır. Lakin yetişkinlerde görebilir. Uykuda görülen halüsinasyonların temel nedeni stres ya da kişinin hayal gücünün yüksek olması olarak gösterilebilir.

Uykuda konuşma nedir?

İnsanların uyurken yaşadıkları tuhaf gerçeklerden bir diğeri ise uykuda konuşmadır. Çoğu insan uyku sırasında konuşabilir. Yapılan araştırmalara göre uzmanlar bu durumun stres ile alakalı olduğunu söylemektedir. Bunun yanı sıra uykuda konuşma yoğun stres dönemlerinde artmaktadır. Ayrıca uykuda konuşma durumu erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülmektedir.

Rüya içinde rüya görmek nedir?

İnsanların uyku esnasında yaşadığı tuhaf gerçeklerden diğeri ise rüya içinde rüya görmektir. Çoğu insan rüya görürken kendini başka bir rüyanın içinde gibi hissedebilir. Bu durumun kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Araştırma sonucunda manevi duyguları güçlü olan insanların sıklıkla rüyada iken rüya gördükleri ortaya çıkmıştır. Ancak bu durumun bilimsel olarak net bir açıklaması yoktur.

Uykudan irkilerek uyanmak nedir?

Uyku halinde yaşanan tuhaf gerçeklerden diğeri de uykudan irkilerek uyanmaktır. Çoğu insan uykuda iken duyduğu bir sesten ya da bir anda açılan bir ışıktan irkilerek uyanmaktadır. Yaşanan bu durumun bir tehlikesi yoktur. Bu durumun nedeni ise beynin sinirsel alanlarında meydana gelen aktivite artışı olduğu söylenebilir.

Uyku esnasında düşme hissi nedir?

Uyku anında yaşanan tuhaf gerçeklerden biri de düşme hissidir. Çoğu insan uyurken bir yerden düştüğünü hissederek korku ile uykudan sıçrar. Oldukça rahatsızlık verici bu hissin temel nedeni, kişinin kalp atışı ve solunumunun uyku esnasında yavaşlaması ve buna karşılık beynin bu durumu ölüm olarak algılayarak korkuya kapılmasıdır. Beyin, kişinin hayatta olup olmadığını kontrol etmek için kaslara sert bir dürtü göndermektedir. Bu dürtü de insanlarda uyku esnasında düşme hissi olarak açıklanmaktadır.

Vücudu uyurken görmek nedir?

İnsanların uyurken yaşadığı tuhaf gerçeklerden başka biri de uyurken vücudu görmektir. Bazı insanlar yarı uyku yarı uyanık halde iken kendi vücutları dışında başka yerde görebilir. Bu duruma bilimsel bir açıklama yapmak zordur lakin söylemler kapsamında ruhun varlığını teyit etmek için olduğu anlaşılır. Bilim insanları uykuda böyle bir şeyin yaşandığını savunmakta lakin nedenini çözememektedir.

Uykuda çözülen problemler nedir?

Uyku esnasında yaşanan tuhaf gerçeklerden biri de uykuda çözülen problemlerdir. Bazı insanlar gün içerisinde yaşadıkları problemleri çözemedikleri takdirde bunun çözümünü uykuda iken bulabilirler. Çoğu rüya, kişilerin sorunlarına çözüm bulan ipuçları verir. Bu durumun temel sebebi ise bilinç altında yer alan bilgilerin uyku halinde aktif olmasıdır.

Uyurgezerlik nedir?

Uyku esnasında yaşanılan tuhaf gerçeklerden sonuncusu ise uyurgezerlik durumudur. Birçok insanın uykusu sırasında ayağa kalkıp dolaştığı bilinmektedir. Uyurgezerlik uyku felcinin tam tersi bir durumdur. Kişinin bilinci uyku halinde iken bu sefer kasları hareketli haldedir. Uykusunda yürüyen, temizlik yapan ve hatta evinden çıkarak giden birçok insan bulunmaktadır. Uyurgezerlik oldukça tehlikeli bir durumdur ve nedeni hala tam olarak bilinmemektedir.


Son Güncelleme: 02.11.2021 06:27
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Anahtar Kelimeler:
GerçekUykuTuhaf
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