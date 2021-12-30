Uysallar dizisinin konusu ne? Uysallar dizisinin oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın yeni projesi olan Uysallar dizisinin hazırlıkları sürüyor. Dijital platform Netflix’te yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri şimdiden üzerine çekti. Saylak, daha önce Şahsiyet dizisindeki yönetmenlik performansıyla beğenileri toplamıştı.

Onur Saylak, son olarak Babil adlı dizide rol almıştı. Hakan Günday’ın senaryosunu yazdığı Uysallar dizisinde Saylak, yönetmen koltuğunda görev yapacak.

Uysallar dizisinin konusu ne?

Uysallar dizisinde, ailesinden gizli bir şekilde punk hayatına devam eden bir adamın hikayesi anlatılmakta. Bir mimar olan Oktay Uysal evlidir ve iki çocuk babasıdır. Eşi, çocukları ve babası ile beraber yaşamaktadır. Oktay ailesinden gizli bir şekilde farklı bir hayat yaşarken, ailesi de onun arkasından bazı gizli işler çevirmekte.

Aile ilişkilerini farklı bir biçimde ele alınacağı dizide. Herkesin kendi içinde gizlediği, en yakınlarına bile anlatamadığı gerçekleri olduğunu ve bunlara kendi içinde yanıtlar bulmaya çalışması gibi konuların üzerinde durulacak.

Uysallar dizisinin oyuncuları kimler?

Uysallar dizisi henüz hazırlık aşamasında olduğu için tam oyuncu kadrosu belli olmamakla birlikte dizide rol alacak başrol oyuncuları diziye ilgiyi şimdiden arttırdı.

-Haluk Bilginer

-Uğur Yücel

-Songül Öden

-Öner Erkan