Uygar ( Alper Saldırgan ) Masumlar Apartmanı’ndan neden ayrıldı?

TRT 1'de izleyici ile buluşan Masumlar Apartmanı’nın başlangıçta yayınlanan kısmında Uygar karakterini canlandıran Alper Saldırgan’ın isminin yer almaması Alper Saldırgan diziden ayrıldı mı sorusunu akıllara getirdi.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında yer alan Çöp Apartmanı isimli bir gerçek hikayeden uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda ise Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah gibi sevilen isimler yer alıyor.

Dizide yer alan Alper Saldırgan’ın canlandırdığı Uygar karakteri İnci’nin eski sevgilisi rolüyle karşımıza çıkıyordu. Ayrılmalarının ardından dizide az sahnesi bulunan karakterin yurt dışına giderek diziden ayrıldığı iddia ediliyor. Son bölümde bulunmayan Saldırgan’ın diziden ayrıldığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin dizi ekibinden ve Alper Saldırgan’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.