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Uygar ( Alper Saldırgan ) Masumlar Apartmanı’ndan neden ayrıldı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer alığı Masumlar Apartmanı dizisinden bir ismin ayrıldığı konuşuluyor. İnci'nin eski sevgilisi rolündeki Uygar'ın diziden ayrıldığı iddia ediliyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 13:35
Uygar ( Alper Saldırgan ) Masumlar Apartmanı’ndan neden ayrıldı?
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TRT 1'de izleyici ile buluşan Masumlar Apartmanı’nın başlangıçta yayınlanan kısmında Uygar karakterini canlandıran Alper Saldırgan’ın isminin yer almaması Alper Saldırgan diziden ayrıldı mı sorusunu akıllara getirdi.


Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında yer alan Çöp Apartmanı isimli bir gerçek hikayeden uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda ise Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah gibi sevilen isimler yer alıyor.

Dizide yer alan Alper Saldırgan’ın canlandırdığı Uygar karakteri İnci’nin eski sevgilisi rolüyle karşımıza çıkıyordu. Ayrılmalarının ardından dizide az sahnesi bulunan karakterin yurt dışına giderek diziden ayrıldığı iddia ediliyor. Son bölümde bulunmayan Saldırgan’ın diziden ayrıldığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin dizi ekibinden ve Alper Saldırgan’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.



Son Güncelleme: 19.11.2020 13:35
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Anahtar Kelimeler:
UygarMasumlarapartmanı
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