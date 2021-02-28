Uydudan şifresiz maç izlemenin yolları nedir? İdman TV, CBC Sport, AZ TV Azeri kanallarından şifresiz maç izleme

Şampiyonluk yarışında iki takımın nefes kesen mücaledisi bu akşam oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

Maç yayına az kala taraftarlar maçın nerden ve nasıl bir şekilde izleyeceğini merak ederken BEIN Sport ekranlarından ücreti ödeyerek izleyebilirler.

Aynı zamanda maçı yurt dışı uydulardan izlememk mümkün. Azeri uydularının sinyalleri son derece güçlü şekilde ülkemize geliyor. Uydudan gerekli işlemleri yaptıktan sonra maçı canlı olarak tv nizden izleyebilirsiniz.

Trabzonspor'da son dakika haberine göre Kamil Ahmet Çörekçi ağrıları nedeni ile kadrodan çıkarıldı. Taraftarlar sabırsızlıkla maçın yayınlanacağı saati bekliyor. Ücretsiz olarak yayın yapan kanallar intenet üzerinden bulunabiliyor.

Fenerbahçe içinde oldukça önemli olan maç için ayrı önem veriyor. Maçın canlı anlatımı sitemizden takip edebilirsiniz.