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Uyanış Selçuklu Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü?

Ekranların sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u tarihte kimdir sorusu izleyicilerin en çok raştırdığı sorulardan biri oldu. Karaktere hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu da en çok merak edilen oyunculardan biri olmaya devam ediyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:51
Uyanış Selçuklu Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü?
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Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile birlikte Elçin Hatun’un tarihi kişiliği ve gerçekte yaşamış olduğu hayatı seyirciler için araştırma konusu oldu. TRT1’de seyirci ile buluşan popüler dizide Türkmen kızı olan ve bir o kadar da asil bir karakter olan Elçin Hatun, tarihte nasıl bir karakteridir? Ne zaman hayatını kaybetmiştir? Başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Elçin Hatun, Uyanış Büyük Selçuklu seyircisince en çok heyecanla izlenen karakterlerden biri olmaya devam ediyor. Gerek güzelliği gerekse keskin zekasıyla sarayı karıştırabilecek kadar güçlü olan Elçin Hatun, Süleyman Şah’ı öldürdüğü ve ağabeyi olan Kılıç Arslan’ı da rehin aldığından dolayı Melikşah’a büyük kin besliyor. Elçin Hatun’un tarihi karakteri ve Elçin Hatun’a hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu’unun hayatı...

Büyük Selçuklu Elçin Hatun Kimdir?

Süleyman Şah’ın kızı olan Elçin Hatun, Büyük Selçuklu sarayını karıştıracak planlarının hazırlıklarını yapıyor. Elçin Hatun, intikam almak için elinden geleni ardına koymayacağını belli eden bazı adımlar atıyor.

Leyla Lydia Tuğutlu Kimdir?

29 Ekim 1989 yılında Berlin’de hayata gelen Leyla Lydia Tuğutlu, manken, oyuncu ve 2008 yılı Miss Turkey birincisidir.

Berlin’de dünyaya gözlerini açan başarılı isim, Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğudur. Türkiye’de ilköğretim hayatına başlayan Tuğutlu, yine ilkokulda piyano derslerine başlamıştır. 5 yıl boyunca müzik dersi ve beraberinde keman dersi alan güzel oyuncu, bu süre zarfında bir yandan da bir model ajansında çalışmaktaydı. İyi seviyede Türkçe, Almanca ve İngilizce bilim sevilen isim, halen İstanbul Üniversitesi’nde Alman dili ve edebiyatı bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir.

Başarılı oyuncu birçok başarılı işte adından söz ettirmiştir. Es-Es dizisinde irem, Karadayı’da Songül, Kiralık Aşk’ta İz, Delibal filminde başrol, Tatlı İntikam’da Pelin, Bu Şehir Arkandan Gelecek’te Derin, Kızım’da Candan karakterlerine ustalıkla hayat vermiştir.

Ayrıca güzel isim, 2008 yılında Miss Turkey güeli seçilmiş ve tacını Paris Hilton’dan almıştır. Ülkemizi 12 Aralık 2008’de Güney Afrika’da düzenlenmiş olan Miss World’de de başarıyla temsil etmiştir. Ayrıca 2007 yılında da Fashion TV Moda ödüllerinde ‘Gelecek Vadeden Model’ ödülüne layık görülmüştür.



Son Güncelleme: 11.01.2021 23:51
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Anahtar Kelimeler:
Elçin HatunLeyla Lydia Tuğutlu
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