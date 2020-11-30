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Uyanış Selçuklu dizisinin Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un hayat hikayesi!

Okurlarımız tarafından merak edilen Uyanış Selçuklu dizisinin Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un hayat hikayesi! hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 19:34
Uyanış Selçuklu dizisinin Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un hayat hikayesi!
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Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.

Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 30.11.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
UyanışselçukluMelikşah
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