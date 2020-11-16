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Uyanış Selçuklu dizisine katılan Buğra Gülsoy kimdir? Sultan Melikşah karakteri kimdir?

Uyanış Selçuklu dizisine katılan Buğra Gülsoy kimdir? Sultan Melikşah karakteri kimdir? haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 16.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:31
Uyanış Selçuklu dizisine katılan Buğra Gülsoy kimdir? Sultan Melikşah karakteri kimdir?
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Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.


Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
UyanışselçukluMelikşah
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