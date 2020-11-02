İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Uyanış Selçuklu dizisindeki Sultan Melikşah karakteri kimdir?

Uyanış Selçuklu dizisindeki Sultan Melikşah karakteri kimdir? hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 02.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:31
Uyanış Selçuklu dizisindeki Sultan Melikşah karakteri kimdir?
Takip Et:

Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.


Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MelikşahUyanışselçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
Gebelik yardımı parası nedir ? Şartlı gebelik yardımından kimler faydalanabilir ? Gebelik parası alma şartları
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
10 Kasım resmi tatil olacak mı, PTT açık mı?
Trendyol Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor? DEV 11.11 Kasım 2020 indirimleri
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? Aile hekimi nasıl şikayet edilir?
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2020
Altın ne kadar oldu? 3 Kasım 2020 Salı Güncel altın fiyatları 3 Kasım 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim aktüel indirim kataloğu 3 Kasım 2020 Salı ürünleri
Şehir içi ve şehir dışı konvoy, trafikte araç takip mesafesi nedir, kaç metredir?
2019-2020 Eğitim yılı için okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona eriyor?
26 Eylül Perşembe Reyting sonuçları Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Sen Anlat Karadeniz Hazan kimdir? Gerçek adı nedir? Gülper Özdemir hakkında bilgiler
Menopoz dönemi için beslenme önerileri
Kanunsuz Topraklar ne zaman başlayacak? Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncuları
FOX TV Yasak Elma dizisi yeni katılanlar ve ayrılan oyuncular
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri 2020
10 Kasım’da bankalar açık mı, havale, EFT yapılır mı?
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020
UMKE görevlisi ve çalışanı nasıl olunur?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.