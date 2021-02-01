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Uyanış Selçuklu dizisindeki Sultan Melikşah karakteri kimdir? Buğra Gülsoy nereli, yaşı kaç?

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Uyanış Selçuklu dizisindeki Sultan Melikşah karakteri kimdir? Buğra Gülsoy nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 01.02.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:31
Uyanış Selçuklu dizisindeki Sultan Melikşah karakteri kimdir? Buğra Gülsoy nereli, yaşı kaç?
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Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah karakterini canlandıran kişinin kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uyanış Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterine Buğra Gülsoy hayat vermektedir.

Buğra Gülsoy Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
UyanışselçukluMelikşah
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